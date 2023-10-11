寇頓攜手華社 10/14辦選民登記

州眾議員寇頓將與布碌崙華人社區服務中心合辦選民登記活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

州眾議員 寇頓(William Colton)將與布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心合作，於14日(周六)上午11時至下午1時，在海灣公園大道(Bay Parkway)交史迪威大道(Stillwell Avenue)處的賽斯露公園(Seth Low Playground)，舉行選民登記活動，為即將到來的11月市議員普選做準備。

隨著11月7日普選臨近，寇頓敦促有資格投票 的選民，尤其是華裔 選民，在10月28日選民登記截止日期到來之前，盡快登記投票。

「投票是美國公民的權利和責任」眾議員寇頓說，「這是一項寶貴的權利，我們所有有能力的人都應該行使這項權利」。

華人社區服務中心負責人羅添福說，投票率低一直是華社存在的一個問題，現在布碌崙華社已經選出了華裔州眾議員和州參議員，並且非常有希望選出華裔市議員，他希望有更多華裔居民出來投票，選出他們心儀的代表。羅添福補充說，只有投票才能體現和提升華裔的政治力量。

這次選民登記活動將在現場提供必要的表格。不過，眾議員寇頓說，如果選民無法到場，也可以到布碌崙公共圖書館領取表格，或登錄https://vote.nyc/page/register-vote進行在線登記。如果選擇後一種方式，則必須持有紐約州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)簽發的身分證件。