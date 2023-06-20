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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

艾維樂獲2組織背書 批帕拉蒂諾失能

記者高雲兒／紐約報導
紐約市居民聯盟和無黨派團體亞潮聯盟日前背書競選第19選區議員的艾維樂(左三)。(記者高雲兒／攝影)
紐約市居民聯盟和無黨派團體亞潮聯盟日前背書競選第19選區議員的艾維樂(左三)。(記者高雲兒／攝影)

紐約市居民聯盟和無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)日前舉行記者會，背書競選第19選區議員的艾維樂(Tony Avella)，挑戰現任市議員帕拉蒂諾(Vickie Paladino)；艾維樂感謝兩個組織的支持，稱帕拉蒂諾效率低下，並表示會持續在教育和仇恨犯罪等方面做出改善，保護亞裔權利。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧稱，該聯盟自創立以來就是為了保衛最廣大亞裔居民和家長的權益，包括保衛特殊高中、資優班，反對抽籤入學和遊民所等，「而艾維樂幾乎每一次都和居民聯盟的行動站在一條戰線」。

臧東慧舉例，艾維樂從2014年開始就一直反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)，同時他一一列舉艾維樂當選期間為學校、公園、老人中心等爭取到的資金，僅在2014到2016年，艾維樂曾向皇后學院提供200萬元、向大學點的北法拉盛中心提供10萬元以及分別提供給貝賽高中和94小學的100萬元和30萬元等。

亞潮萌代表黃友興表示，他和艾維樂認識多年，十分讚賞他反對遊民所和社區監獄的多項舉措。 皇后區第25學區委員會(CEC25)委員周亦東、居民聯盟顧問羅維宗以及代表個人的同源會副會長林小蓮出席表示支持，稱艾維樂的經驗會帶為民眾做更多實事。

艾維樂則重申自己會致力於保護特殊高中考試和資優班，「我們要讓孩子們知道努力學習是會有回報的」，並且為校園、公園等基礎設施爭取更多建設資金，同時打擊仇恨犯罪；同時他表示當前市議員帕拉迪諾的效率不高，「她的種族言論導致市議會沒有人和她合作」。

艾維樂(中)重申自己會致力於保護特殊高中考試和天才班。(記者高雲兒／攝影)
艾維樂(中)重申自己會致力於保護特殊高中考試和天才班。(記者高雲兒／攝影)

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