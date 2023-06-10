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教育組織PLACE NYC 初選參選人背書名單

記者顏潔恩／紐約報導

教育倡導組織「PLACE NYC」近日公布2023年市議員選舉的初選背書名單，主要針對參選人在教育方面的經驗、服務紀錄，對參選人進行排名選擇投票

「由PLACE家長志願者審查參選人對優質教育作出的承諾和實際行動方面的證明，我們希望選民可以將這些因素考慮在內」，該組織的選舉工作小組成員陳海迪(Heidi Chan，音譯)表示；財務秘書Craig Slutzkin則說，許多參選人將推動優質、嚴格的教育作為參選政綱，但是否值得信賴，社區依賴我們做這些審核工作。

根據背書名單，在市議員民主黨選舉中，先後支持張秀雅(Ursila Jung)、李翠珊(Susan Lee)參選第一選區、民主黨第19選區的排名選擇是艾維樂(Tony Avella)、格拉茲諾(Paul Graziano)、裴成進(Christopher Bae)、第26選區為元在熙(Julie Won)、第43選區先後為伍溢文(Stanley Ng)、莊文怡。

共和黨名單中，第43選區為拉貝拉(Vito LaBella)、第47選區李凱健、貝爾費爾雷(Anna Belfiore-Delfaus)和培樂伊拉(Avery Pereira)同列第二，以及第48選區韋娜芙(Inna Vernikov)。

共同創辦人朱雅婷表示，雖PLACE NYC獲得許多亞裔家長的支持，但在政治競選機制上絕不會偏向任何族裔，以公正的方式作出人選；部分選舉中，許多參選人確實都在為教育維權做事，不得已以更嚴格的目光審慎個別的服務成績。

值得一提的是，原先共和黨第43選區中，華裔譚瑩瑩獲得該組織背書第二順位，不過其團隊稍後發布聲明，指出拉貝拉正是該組織的共同發起人；他們認為，由於缺乏公眾投票、且對手根本未獲足夠的城市匹配資金，卻始終獲得優先背書而感到懷疑，撤銷PLACE NYC的背書。

教育 投票 民主黨

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