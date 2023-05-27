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紐約客談／民選官員要能推案還要人脈

紐約客談

紐約市馬上又要面臨選舉，各參選人近日又開始如火如荼地拜會社團、出席各種場合博曝光，抓緊機會讓選民認識自己，進而投下神聖的一票。雖然華社對民眾參政議政的意識逐年提高，但若講到投票，很多選民不去認識這些參選人的政治背景，反而是一昧的說「華人支持華人」，即便最後支持的參選人上位了，到頭來，卻可能綁手綁腳、四處受限。

拿最近一個例子，在州眾議會裡，分別由共和黨籍和民主黨籍議員提出的雙胞胎提案，要求將農曆春節列為紐約州的公眾假日，不過共和黨的提案被州眾議會政府運作委員會(Governmental Operations Committee)以動議擱置，無法進入全會投票；隔天州眾議長則宣布，支持由民主黨籍議員的提案，並承諾在立法會期的6月8日結束前通過。

雖說這樣的操作，有很大的原因是因為雙方黨派不同，紐約州議會由民主黨主導，即便提案內容大致相同，共和黨的被擋下，民主黨的卻可過關斬將；但無論政黨，若想要推行立法，也需要人脈，若沒有人支持，很現實的，即便民選官員在社區講話再大聲，很可能在立法機構裡卻什麼政策法令都推不動。

目前距離民主黨初選僅不到一個月，普選則將在11月舉行，在選情新聞鋪天蓋地而來的同時，也建議選民更多了解參選人背景，聽取他們政見時，不妨也想想，參選人在政界是否有其他人脈？若提案是否能獲得通過？以及若社區集結資源，將他們成功送進立法機構，對方是否有足夠的交際手腕，能說服同儕官員，兌現選前承諾及政見，真真正正的為華社帶來福祉。

民主黨 共和黨 紐約州

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