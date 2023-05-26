市議會第一選區5參選人 首度同台交鋒

市議會第一選區參選人論壇24日舉行。(記者劉梓祁／攝影)

「亞太裔投票 聯盟」(APA VOICE Coalition)24日在曼哈頓華埠 東百老匯社區中心舉行市議會第一選區參選人論壇，五位參選人首次同台，包括來自民主黨的馬泰(Christopher Marte)、李翠珊(Susan Lee)、張秀雅(Ursila Jung)、藍佩玲(Pooi Stewart)和來自共和黨的丘海倫(Helen Qiu)，分別針對不同議題發表政見，包括治安、難民危機、租客權益和投票權等。

論壇由ABC電視台記者CeFaan Kim主持，他向五位參選人提問，在市府預算 有限的情況下削減、市警預算持平但加班費和不當行為處罰費用超支的情況下，如何才能滿足社區需求、提升治安。曾被指支持削減警察經費的現任市議員馬泰在未提及警察的情況下表示，市府的經費削減會使許多市民失去應有資源，尤其少數族裔更受影響。

華埠活躍社區人士李翠珊表示，相信經費削減無必要，但市府需要對政府部門作出檢視，確保預算合理分配，同時需要僱用足夠數量的警員，填補目前人數缺口。丘海倫則說，市警人手短缺、加班率高是由於早前大量裁員，致使犯罪增多，需要通過增加警員來解決。藍佩玲和張秀雅也均認同應增加警局預算。

在解決庇護客危機問題上，五人均給市府「C」級評分，支持各級政府為庇護客提供更多幫助。在如何增進租客權益與解決住房方面，李翠珊表示，目前包容性房屋政策要求20%的計畫來解決房屋危機，將倡議把其增加到35%至40%；馬泰則表示將堅持通過華埠工作小組土改計畫，取替由發展商主導的重新分區，來建設更多可負擔住房。

市議會第一選區參選人論壇24日舉行。(記者劉梓祁／攝影)

另外，所有參選人均表示支持允許紐約市持有綠卡或擁有合法工作身分的居民取得投票權，並願意對社會作出更多參與政治及投票的倡議。

在是與非問答環節中，參選人被問及是否支持關閉雷克島(Rikers Island)監獄和房東不被允許進行犯罪背景調查，僅有馬泰表示贊成；在徵收堵車費上，五人均表示反對，但馬泰表示其僅針對當前方案。

另外，五人均表示應開放柏路(Park Row)，為華埠注入人流和商機，其中李翠珊認為當前僅在夜間開放的提案有待重新考量，以更好為華埠帶來流量。

論壇主辦方提醒，黨內初選將在6月27日舉行，選民需在6月17日前完成登記方能參與投票，普選將於11月7日舉行。