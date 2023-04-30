市議員第43選區 陳偉儀 獲華社逾50社區領袖支持
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員參選人、松柏之家行政總監陳偉儀(Waiyee Chan)服務社區逾20載，並提出惠及華人社區的多項政綱，日前她獲得至少50為社區領袖支持，認同陳偉儀要求改善治安、支持資優班與特殊高中入學考試以及為長者謀求福利等政策。
這50位社區領袖包括民主黨65D區領袖于金山、法拉盛華商會首席顧問杜彼得、美國繁榮華埠總會行政總監田士銳、布碌崙(布魯克林)端芬同鄉會會長梅增新和布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝等。
杜彼得說，他與陳偉儀相識十多年。陳偉儀擔任華策會皇后區主任時，熱心虔誠的態度令人印象深刻，相信若她當選，會為小商家提供穩定、安全的環境，幫助社會良性循環。
田士銳說，陳偉儀從紐約華僑學校向華人子弟教授中華文化開始，投入社區服務，陳偉儀了解市府、非營利組織與社區的需求，是幾位參選人中唯一一位有全面服務社區經驗的人士。
于金山表示，他與陳偉儀共事超過20年，為亞裔社區福祉而戰，稱讚她是該選區最符合條件的參選人。多年來致力於維護布碌崙華人社區治安的柳寶枝說， 他相信若陳偉儀當選，會確保社區安全，為受害者伸張正義。
陳偉儀則說，宣布參選後，她堅持登門拜訪選民，傾聽民眾的心聲；她的政見包括重點改善當地治安、支持紐約市警、要求修改保釋金改革法案以及嚴格控槍、支持擴大特殊高中入學考試SHSAT與資優班、增加課後班等。
上一則
皇后區一酒莊遭噴塗仇亞言論 市警仇恨犯罪小組介入
下一則
FB留言