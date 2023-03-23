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彭博出資500萬 暗助霍楚抗進步派

記者和釗宇╱紐約報導
前紐約市長彭博(右)正暗中出資幫助霍楚(左)打廣告，企圖影響州議會回心轉意，支持霍楚。(州長辦公室提供）
前紐約市長彭博(右)正暗中出資幫助霍楚(左)打廣告，企圖影響州議會回心轉意，支持霍楚。(州長辦公室提供）

目前州府和州議會因上訴法院首席法官提名被否、預算談判分歧而陷入膠著，霍楚提出的修改保釋制度、增加特許學校等多項政策未能獲得州議會進步派支持；消息顯示，前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)正暗中出資幫助霍楚打廣告，企圖對州議會造成影響，支持霍楚。

曾連任三屆紐約市長的商業大亨彭博雖然在是全美民主黨大金主，但從未公開給霍楚競選州長捐款。紐約時報報導，彭博此前捐500萬元給助選組織「美國機會」(American Opportunity)，採購電視廣告、在社交媒體宣傳及寄宣傳郵件，目標是在預算談判關鍵階段影響州議員；不只彭博，紐約州的富豪階層最近幾周也增加對霍楚的捐款，認為「美國機會」可用來制衡進步派。

彭博此前並未發聲支持霍楚，且主要捐給紐約州之外的參選人；二人的聯盟具有強烈的中間派願景，也意味紐約市商界勢力已對民主黨內進步派深惡痛絕。彭博曾多次轉黨，市長任內也曾在州參議會支持共和黨，抵抗民主黨的壓倒性優勢。

霍楚的施政充滿坎坷，她在去年普選以微弱優勢獲勝，州議會則對霍楚的政策興趣不大，否決霍楚的上訴法院首席法官提名，且對州府預算案的大部分重要內容都持否定態度，包括收緊保釋金法案、資助大都會運輸署(MTA)的方式、鬆綁紐約市特許學校上限和增加住房政策等，並希望州府對富豪階級增稅。

彭博方面拒絕評論此項捐款；州府發言人海思(Hazel Crampton-Hays)稱，霍楚歡迎任何支持預算的提議，但也未對彭博的參與作出回應。

霍楚 紐約市 預算

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