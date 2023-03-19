挺賴清德 僑胞成立海外信賴後援會

僑胞18日在台灣會館宣布成立「海外信賴後援會」，支持賴清德。(記者劉梓祁／攝影)

中華民國 副總統、民進黨 主席賴清德 日前登記參與2024總統初選，18日多位僑胞在皇后區法拉盛紐約台灣會館，宣布成立「海外信賴後援會」，對其表示支持；該後援會計畫募集約32萬6400元，在包括美國及海外等地為賴清德舉辦造勢支持活動。

海外信賴後援會執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝致辭表示，他和賴清德是多年好友，深知他是一位清廉的公僕，也目睹了他實踐「政府就是要清清白白」的信念。

莊振輝說，賴清德當年在競選副總統時，本質真誠，和民眾坦誠交流，好壞都談，「台灣需要一個如此老實的總統，而不是一個被神格化的人，不然會忽略老百姓的問題」，莊振輝還說：「在如今反黑金的浪潮下，台灣需要賴清德，他若當選將會給台灣政治帶來不同景象。」

莊振輝說，在後援會創會前，曾詢問過賴清德意見，他沒有反對並說「覺得是好事就做吧」，原計畫起名為「美東後援會」，但消息在台灣社群內傳開後，收到了包括美洲、歐洲、非洲等全球各地僑胞的支持，便改名「海外」，目前已籌得30萬元資金。

後援會召集人、台灣人公共事務會總會前會長樊豐忠表示，賴清德是僑胞可信賴的候選人，是會和台灣利益站在一起的人選，他不僅有關於科技和能源的知識，也有對兩岸關係的正確認知，若能當選將會對經濟、外交和官民團結都做出積極貢獻。

海外信賴後援會成員還包括紐約台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉，紐約台灣商會創會人蔡仁泰、總幹事江俊霖，大紐約區台灣人社團聯合會召集人賴弘典，和世界台灣商會聯合總會幹事長彭良治等。