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保守黨華人周國東 參選第23區市議員

記者胡聲橋／紐約報導
保守黨周國東宣布參選皇后區第23選區市議員。(周國東提供)
保守黨周國東宣布參選皇后區第23選區市議員。(周國東提供)

保守黨華裔周國東(Bernard Chow)近日宣布參選皇后區第23選區市議員，挑戰現任民主黨籍市議員李琳達(Linda Lee)。該選區包括貝賽、新鮮草原、皇后村、橡園等地。周國東說，他是得到共和黨支持的保守黨人，既代表保守黨，也代表共和黨。作為第一代移民，他在教育、安全、小企業和社區事務都提出政見，希望給亞裔占多數的第23選區帶來積極變化。

周國東接受記者採訪。(周國東提供)
周國東接受記者採訪。(周國東提供)

周國東來自香港，在明尼蘇達大學求學，從電腦專業獲得學位後，在紐約的電腦公司就職，在紐約工作生活30多年。為電腦公司進行社區外展時，逐漸了解一些社區問題，比如遊民所、警察、教育等，也開始涉足社區議題。2018年，前市長白思豪(Bill de Blasio)宣布有意取消特殊高中入學考試，周國東參加抗議示威。這是他第一次參與公共集會，體會到發聲對維護亞裔權益的重要性。2020年開始，他又與布碌崙(布魯克林)8大道幾名社區人士共同發起反對在8大道修建遊民所的示威。在華裔抗議示威活動中，經常能看到他的身影，聽到他激動喊口號，去年他並被委任州參議會共和黨社區聯絡員。

這是周國東第一次參選。他要求保持SHSAT考試和資優班，提供高質量教育；主張修改現行保釋制度，加強警力；建議控制房產稅上升，為小企業創造良好環境；也希望民選官員多到社區了解訴求和問題。

周國東曾是民主黨人，後來因為政見不同，轉為保守黨。他說，在此次市議員選舉中，可能是保守黨推出的唯一參選人。

共和黨 教育 亞裔

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