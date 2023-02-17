莊文怡 獲女權團體「新多數派」背書

「紐約市新多數派」公布市議員選舉背書名單。(記者張心／攝影)

支持女性參政的非營利組織「紐約市 新多數派」(The New Majority NYC)，16日宣布背書27名女性參選今年的市議員，其中四名為非現任，包括市議會第43選區參選人莊文怡(Susan Zhuang)。

（影音來源：記者張心）

前身為「21 in '21」的「紐約市新多數派」，在2021年的紐約市普選，超額完成選出21名女性市議員的目標，最終31名女性當選，創紐約市歷史上女性、少數族裔議員最多的任期。

莊文怡(左)感謝支持民眾。(記者張心／攝影)

距離今年11月7日的市議員選舉日尚有段時間，但改名後的「紐約市新多數派」近日開展工作，對有意參選的女性進行辯論測試，經全體成員商討和投票，選出27名市議員參選人背書。「很高興看到越來越多女性站出來代表自己的社區。」該組織主席巴克納(Yvette Buckner)表示。

27名獲背書的參選人中的亞裔 ，除現任市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)之外，新選區第43選區參選人之一的莊文怡也獲得「紐約市新多數派」支持；其競爭對手陳偉儀(Wai Yee Chan)在組織對該區參選人評比中排名第二。

「感謝大家的背書，這對我非常重要。」莊文怡表示，「紐約市新多數派」瞭解社區對多元的渴求，在2021年選舉中幫助非洲裔、西語裔、亞裔女性參選人獲勝，為女性從政者提供更多機會改變社會。

首次參選的莊文怡在布碌崙 (布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)辦公室工作多年，從志願者逐步成為其幕僚長，有金融、教育與健保等多方面經驗。她參選的第43選區，涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。