對戰馬泰 李翠珊宣布參選市議員

李翠珊宣布參選第一選區市議員。(記者張心／攝影)

華裔李翠珊(Susan Lee)1日宣布參選覆蓋華埠 的第一選區市議員席位，將在今年6月民主黨初選中，對戰當地現任市議員馬泰(Chris Marte)。

李翠珊表示，此次參選是因為過去兩年中，都未看到華埠有什麼改變，尤其是治安方面，仇恨犯罪繼續飆升，「我想站出來為社區做點什麼，確保州府撥款的2000萬元、還有更多的政府資金能夠落實到位，幫助華埠。」

華裔家長朱雅婷認為李翠珊在很多政見上和華人利益一致。（記者張心／攝影）

六歲隨父母移民來美的李翠珊，先後畢業於布碌崙 科技高中、哥大巴納德學院(Barnard College)、及紐約大學華格納公共服務研究所。多年服務和關注公共政策領域，對於從小長大的下東城有深厚感情。

「最近一位長者找到我，說兒子在布碌崙給他買了新房，但是他不願意搬離生活半輩子的華埠。」李翠珊說，很多華埠長者面臨同樣的困境，希望能安全地到華埠的商店、市場、公園，和老朋友們聚聚，「但目前的治安和遊民 所、社區監獄、戒毒所等問題，影響華埠的公共安全。」

李翠珊承諾當選首先解決華埠治安問題。（記者張心／攝影）

李翠珊表示，若能當選，將首先解決治安問題，並同時對社區生活、幼兒教育、長者服務領域進行革新。對於現任市議員馬泰的工作，她認為應該更多的團結不同組織，傾聽民眾聲音。

李翠珊宣布參選第一選區市議員。(記者張心／攝影)

當日數十位民眾到場支持李翠珊參選，華裔家長朱雅婷回憶和李翠珊認識多年，去年市議會關於租客背景調查的公聽會上，同時被非洲裔遊民領袖「砲轟」，「加深了我對她的了解，發現她在治安、教育、社區監獄、遊民所等問題上，和華人利益一致，所以支持她。」