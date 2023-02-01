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報復州議會？ 霍楚否決悲傷家庭法

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚否決擴大「過失致死」賠償範圍的「悲傷家庭法案」，遭州議員強烈批評。(州長辦公室提供)
州長霍楚否決擴大「過失致死」賠償範圍的「悲傷家庭法案」，遭州議員強烈批評。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)1月30日晚否決了擴大「過失致死」(Wrongful Death)賠償範圍的「悲傷家庭法案」(Grieving Family Act)，遭州議員強烈批評；而就在兩周前，州參議會司法委員會否決了霍楚的州上訴法院首席法官提名

根據從19世紀就開始實施的過失致死賠償法規定，過失致死受害家屬可獲得賠償；「悲傷家庭法案」去年在議會高票通過，將精神損失賠償納入過失致死賠償範圍內，同時將過失致死案件求償的有效期從兩年延長至三年半。

據悉，霍楚30日曾向州議會提出妥協選項，希望縮小法案的適用範圍，並豁免醫療過失致死的相關賠償，但提出這項法案的州議員拒絕霍楚的提議；最終，霍楚於30日晚否決該法案，她表示，該法案去年在議會通過操之過急，未能嚴肅評估法案生效後對經濟、小商業者和州健保系統的影響，可能導致保費飆漲，但也表示將繼續與州議會溝通，以求達成妥協。

霍楚否決該法案招致州議會強烈批評，州眾議員金兌錫指此舉有偏袒保險業者之嫌，呼籲州議會對該案再次投票，推翻霍楚的否決，呼籲兩黨州議員放下政治紛爭，全力推動「悲傷家庭法案」過關。

霍楚此舉也被猜想是在報復兩周前州參議會司法委員會否決她首席法官的提名；紐約公共利益研究集團(New York Public Interest Research Group)執行總監霍納(Blair Horner)表示，「這更證明霍楚和州議會關係緊張，她本可以換一種說法來解釋為何否決該法案，但沒這麼做。」

兩周前帶頭否決霍楚首席法官提名的州參議會司法委員會主席霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)也態度強硬，表示霍楚團隊自去年12月20日後，就沒再就該法案與州議會接觸，而州府提出的修改意見令法案面目全非，其後又拒絕繼續談判；霍伊曼表示，對已通過的法案談判修改是常有的事，「但對這項法案，我們不會妥協。」

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