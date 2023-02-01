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鼓勵年輕人參政議政 皇后區長首創青少年理事會

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)近日宣布，成立首個少年及青年理事會，共同參與規畫社區，鼓勵更多年輕人參政議政，培養領導力，他呼籲有意者申請。

皇后區首個少年及青年理事會(The Youth and Young Adult Council)，旨在予以該區年輕人一個發聲的平台，也反應皇后區的多樣性。青年們將通過社區外展、宣傳等活動發聲，共同參與規畫社區。

理查茲表示，年輕人是未來的領袖，也應該占有一席之地，並有機會參與公民活動，很高興讓皇后區最年輕的成員們能夠參與規畫社區的未來，共同製定藍圖實現目標，鼓勵更多年輕人申請。「皇后區需要你們！」。

少年理事會為13歲至17歲的高中代表，青年理事會則將由18歲至25歲的代表組成。他們需有至少五年與青年團體共事的經驗，並且致力扶助其他的年輕人，為參與者賦權，聯絡民選官員、組織機構、社區人士等。理事會將每月會面，為皇后區的建設提供建議並上呈區長。

理事會成員的任期為一年，申請截止日為2月23日(周四)，意者可至網站shorturl.at/aHTX0申請，更多信息，可至電郵[email protected][email protected]諮詢皇后區公所少年及青年服務總監Ludy Thenor。

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