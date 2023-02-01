史島民主黨部 選出史上首位女主席

史泰登島民主黨部新主席娑德。(娑德辦公室提供)

史泰登島民主黨 黨部近日選出有史以來首位女性主席，在市長亞當斯 (Eric Adams)住房辦公室(Office of Housing Recovery)服務的娑德(Laura Sword)，在日前的投票中高票當選，成為主席。

娑德曾是該黨部的副主席，對運作相當熟悉，此次當選，她將推動黨內改革，與州眾議員庫西克(Michael Cusick)一起培養出圍繞透明、溝通、多樣性積極的黨內環境；「我只是希望在我們過去開始的基礎上，再接再厲，確保史島的民主黨人知道我們真重視人民的意見」，也希望獲得更多支持和選民的參與。

娑德在2019年曾挑戰庫西克的領導職務，但此次能一起合作，她表示感到榮幸；「我們設法走到一起，做了具有創意的好事、向前邁進。」

目前，史泰登島檢察官麥文瀚(Michael McMahon)、市議員涵克斯(Kamillah Hanks)在初選中未有挑戰者，娑德也沒說明該黨是否計畫在史島的中島、南岸市議會中派出參選人，對黨內選舉計畫保密到家；她說，該黨現在的重點是繼去年的混亂後，糾正州眾議會選區的重畫進程。