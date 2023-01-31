皇后區檢察官拚連任 現任法官參戰

凱茲。(本報檔案照)

距離明年民主黨 初選還有六個月，競選連任的皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)面對皇后區刑事法院法官格拉索 (George Grasso)挑戰，日前市府公布兩人的募款紀錄，凱茲募集60萬300元，格拉索募集31萬4500元。

曾任紐約州眾議員、市議員與皇后區區長，凱茲在聲明中表示，「我的整個職業生涯讓我繼續這些任務，感謝我在競選連任中得到的支持，這個明確的信號也說明，我們朝正確方向努力」。

凱茲表示，這只是一個開始，未來會繼續嚴打非法槍枝、人口販賣與家暴案件，以刑事司法系統維護社區公共安全、正義與公平，「向民眾展示安全的街道與公正的法院」。

根據紀錄，過去四個月，有600名格拉索的支持者為他募款；對此，格拉索指，他為此次競選走出法院，向民眾介紹自己，得到了認可，「我要和認識的人共同做這件事，而不是與工會或黨部合作。」

凱茲的募款有超過一半來自皇后區居民，她也收到工會與商家的支持，例如她有1萬元募款來自1199 SEIU與32BJ工會，另有1萬元來自地產商Gary Barnett與Douglas Eisenberg。

格拉索最大支持者來自秋園的地產商Michael Ricatto，對方曾是前總統川普的支持者；作為民主黨員，格拉索表示，他不想用民主黨吸引他人的支持，批評全美目前有太多極端主義份子，「我有時為民主黨人投票 ，有時為共和黨人投票，我只投給對的人，我想今年應關注公共安全。」