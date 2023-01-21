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春節決議案州眾議會通過 孟昭文再提案列聯邦假日

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫在聲明中指，州眾議會18日通過他提出的春節決議，肯定亞裔社區的貢獻並慶祝即將到來的兔年。(金兌錫辦公室提供)
金兌錫在聲明中指，州眾議會18日通過他提出的春節決議，肯定亞裔社區的貢獻並慶祝即將到來的兔年。(金兌錫辦公室提供)

農曆新年將至，繼州參議會通過承認春節文化意義的決議案後，選區包括皇后區法拉盛等亞裔聚集地的州眾議員金兌錫20日指，州眾議會通過由他提出的春節決議，國會眾議員孟昭文當日也宣布，將向眾議院再次提案，要求聯邦認定農曆新年為法定假日。

金兌錫在聲明中指，州眾議會18日通過他提出的春節決議案，肯定亞裔社區的貢獻並慶祝即將到來的兔年，「我很榮幸成為這項決議案的主要發起人，它是亞裔社區最重要的節日之一，希望兔年能為社區帶來繁榮與機會。」

作為國會亞太裔小組(CAPAC)第一副主席，孟昭文表示，她的提案要求承認春節是聯邦第12個法定節日，其中包括「承認春節文化與歷史意義」的決議案，紀念亞裔悠久的歷史及文化的重要性。

孟昭文表示，春節有4000多年的歷史，至今全美有數百萬亞裔與非亞裔家庭慶祝該節日，「從我當選州眾議員開始，就持續堅持慶祝並發揚這個節日，並讓農曆春節成為紐約市公校的假期，如今我將繼續在聯邦層級領頭並推動，將農曆春節列為法定假日。」

承認春節文化意義的決議日前已在州參議會通過，作為支持者之一的州參議員劉醇逸表示，過去數年內，仇亞案件激增，對社區帶來嚴重破壞，期盼新春有新開始，消除日益增長的仇亞風氣；他說，春節是亞裔分享文化並傳授歷史與闔家團圓時刻，祝福民眾新春快樂。

根據全國人口普查，2020年亞裔人口已增至2400萬，自2010年以來增長20%，是全美人口增長最快的少數族裔群體；孟昭文對此指，推動春節為法定假日，不僅僅帶來一天上班或上學的休息日，更是尊重並傳承亞裔文化，期待該法案的通過。

孟昭文表示，將向眾議院再次提案，要求聯邦認定農曆新年為法定假日。(取自孟昭文推特...
孟昭文表示，將向眾議院再次提案，要求聯邦認定農曆新年為法定假日。(取自孟昭文推特)
州參議員劉醇逸。(劉醇逸辦公室提供)
州參議員劉醇逸。(劉醇逸辦公室提供)

亞裔 孟昭文 眾議員

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