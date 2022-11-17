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篤定當選 鄭永佳訪華社謝票

記者顏潔恩／紐約報導
鄭永佳(左四)出席老人中心長者感恩節宴會。(記者顏潔恩╱攝影)
鄭永佳(左四)出席老人中心長者感恩節宴會。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)，在這次選舉中對壘老將白彼得(Peter Abbate)表現出色；選後首次公開露面，他16日受邀參加華社活動時透露，對成績感到意外，原因離不開紅潮以及猶太裔支持。

鄭永佳當日參與怡康老人中心舉辦的長者感恩節宴會，向眾人謝票；該中心負責人吳偉光表示，鄭永佳過去多次拜訪長者，此次帶來好消息，令支持者也為他感到開心。

61歲的鄭永佳在美出生，父母是香港、廣東移民，他也有24年從軍經歷的退伍軍人；他指出，目前領先白彼得600多票，儘管才剛開始清點的不在籍選票多以民主黨為主，但只有500多張，「就算全投給對手，我還是會當選。」

「會有這結果當然也拜紅潮所賜」，紐約人對共和黨達到突破性的支持，其他選區共和黨候選人都因此獲益；「雖然是政治新手、但我很正直，沒有汙點」，相信因此也獲得不少民主黨票。

他也指，猶太裔的選票超過50%而且集中投給共和黨；在華人社團支持方面，他反而處於劣勢，當時白彼得幾乎獲得所有華人社團的背書。

面對競選結果，他表示驚訝，但相信白彼得比他更驚訝；對方在任30多年，不僅有龐豐富的競選經費、助選團體，還獲得一大票背書，相較之下他僅投入2萬5000元的政治經費，其中1萬元是籌款而來、另外1萬5000元則是自掏腰包，儘管實力懸殊，但他不放棄，迎來證明自己的機會。

雖然經費有限，但他的理想計畫是雇用華裔、猶太裔及西語裔的辦公室職員，並計畫將辦公室設在10大道交50街處，方便各族裔選民；他也提到，目前白彼得還未承認敗選，還未能開展交接工作，具體計畫還需待確定。

他說就職後將努力推翻現在的無現金保釋法，或至少糾正漏洞，同時也將竭力反對堵車費計畫(Congestion Pricing)，認為影響曼哈頓華埠未來，以及保留市教育局將撥給特殊高中的經費；「作為共和黨，我不會顧忌要不要妥協，任何對亞裔、華人的不公，都會發聲。」

鄭永佳。(記者顏潔恩╱攝影)
鄭永佳。(記者顏潔恩╱攝影)

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