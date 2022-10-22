李修頓能否翻盤 投票率+轉黨是關鍵

若出現民主黨投票率不高、更多民主黨轉而支持共和黨的情況，李修頓有可能逆襲翻盤。(路透)

距離紐約州長普選僅剩不到20天，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)在多個民調數據顯示支持度差距急劇縮小；有分析表示，若出現民主黨投票 率不高、更多民主黨轉而支持共和黨的情況，李修頓有可能逆襲翻盤。

根據政治新聞網站The City分析，若2018年州長選舉和2020年大選中都曾投票的民主黨選民，在今年普選仍然支持本黨，那麼霍楚穩操勝券；然而若出現民主黨選民改投共和黨的情況，李修頓有機會獲勝。

例如，若2018年州長選舉中，共和黨支持者有90%投給李修頓，則他需要吸引26%的葛謨支持者才能獲勝；若2020年總統大選中所有支持川普的選民都投給李修頓，則只需要吸引19%的拜登支持者投票給他，就可獲勝。

同時，若民主黨選民投票率不高，38%以上的拜登支持者沒有投票，那麼李修頓就將獲勝；而若把投票率和轉黨情況同時考慮，在共和黨一方，如果2020年大選川普支持者中有80%投票給李修頓，15%投給霍楚、5%的人不投票，同時民主黨一方60%的拜登支持者投票給霍楚，但20%的人轉頭李修頓、另有20%不投票，在這種情況下李修頓就可獲勝。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steve Greenberg)指出，紐約市的投票率是關鍵；2014年葛謨對陣歐瑞祥(Rob Astorino)的得票差距僅有14%，當年紐約市的註冊選民數量為全州近40%，但總票數僅占全州總票數的26%；而到了2018年，紐約市的票數占比升至34%，葛謨就以24%的優勢大勝。

不過，哥倫比亞大學政治系教授法奇思(Ester Fuchs)表示，民主黨投票率過低的情況不太可能發生，畢竟最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)會極大動員民主黨選民的投票熱情；她表示，全州有近50%的活躍選民是民主黨選民，共和黨只有22.2%，還有22.7%的獨立選民，「共和黨只有將其選民最大限度動員起來、吸引部分民主黨選民改投共和黨、拿下所有獨立選民，才有機會獲勝。」

而李修頓競選國會議員期間的競選經理費伊(Chapin Fay)則表示，紐約市、市郊和上州是三個完全不同的戰場，他認為李修頓在紐約市亞裔社區、布朗士區西語裔社區和猶太裔已經獲得足夠支持，助他登上州長之位。