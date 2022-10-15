聯邦參議員候選人皮尼昂 矢言打擊犯罪、捍衛SHSAT

共和黨紐約州聯邦參議員候選人皮尼昂，日前在曼哈頓中城舉辦籌款會，矢言打擊犯罪、捍衛特殊高中入學考試等擇優錄取制度。(主辦方提供)

挑戰聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的共和黨紐約州 聯邦參議員 候選人皮尼昂(Joe Pinion)，日前在曼哈頓中城舉辦籌款會，矢言打擊犯罪、捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)等擇優錄取制度；華裔支持者表示，選民不應只看黨派，應更注重政策是否對社區有益。

現年39歲的非洲裔皮尼昂，曾擔任右翼媒體Newsmax的時政新聞主播，2018年代表共和黨參選第90選區州眾議員落敗；皮尼昂今年1月宣布參選聯邦參議員，隨後受到共和黨提名，為紐約州史上首個受到主要政黨提名參選聯邦參議員的非洲裔。

共和黨紐約州聯邦參議員候選人皮尼昂（左三），日前在曼哈頓中城舉辦籌款會，矢言打擊犯罪、捍衛特殊高中入學考試等擇優錄取制度。(主辦方提供)

皮尼昂表示，紐約州面臨的問題很多，首當其衝就是犯罪問題；他表示，犯罪破壞社區，為民主黨支持撤資警局種下的惡果；「人們生活在恐懼中，在地鐵裡被攻擊、當街被砍，可能發生在任何人身上，紐約已經不安全，我們有責任改變現狀。」

教育方面，皮尼昂支持擇優錄取的制度，若當選，將推動聯邦承認學校有權自行選擇錄取方式，「我們應該讓優秀學生帶動其他人變得更好，不能讓成績好的學生因為膚色受到懲罰，但不幸的是，現在亞裔 學生正在受到這樣的懲罰。」

另外皮尼昂的政見，還包括保護邊境、優先對待合法移民，投資社區醫療應對心理健康危機，嚴厲打擊毒品犯罪等。

當天籌款會由亞裔文明基金會(CivilizASIAN foundation)主席劉多承辦，她也是市長辦公室亞裔顧問委員會成員；劉多呼籲選民不應只看黨派，還應關注候選人政策，「治安惡化，過於寬鬆的保釋制度助長犯罪，亞裔社區居民大多為小商家，治安對生活影響很大」，她說，希望能看到華人團結起來，選擇對社區最合適的候選人。

皮尼昂的對手為在華府政治圈混跡超過42年、1999年起就擔任聯邦參議員的舒默；根據上月底民調，舒默目前以56%的支持率領先皮尼昂的36%，兩人將參加在30日(周日)晚7時由NY1舉辦的辯論。