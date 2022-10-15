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攸關種族正義 官員：11/8選票背面3公投案別忘勾選

記者和釗宇／紐約報導
市議長歐德思等人提醒選民，11月的普選選票背面將有三項修憲公投案，呼籲選民投票時，將選票翻過來查看並勾選。(市議會提供)
市議長歐德思等人提醒選民，11月的普選選票背面將有三項修憲公投案，呼籲選民投票時，將選票翻過來查看並勾選。(市議會提供)

距離11月普選剩下不到一個月，市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)等民選官員，日前在曼哈頓下城市政廳前集會，提醒選民，選票背面有三項促進紐約市種族正義和平等的相關修憲公投案，呼籲選民投票時留心查看並勾選。

三項修憲公投案由前市長白思豪(Bill de Blasio)於去年成立的種族正義委員會(Racial Justice Commission)提出。

第一項公投案將修改紐約市憲章前言，將鞏固種族平等作為紐約市的治理目標；第二項公投案擬設立市府機構和委員會，每兩年制定種族平等實現方案並進行評估；第三項公投案則要求市府創立評估辦法，每年對「真實生活成本」進行評估，包括住房、食物、兒童照護、通勤等。

市議長歐德思提醒選民，「在你們選擇支持的候選人時，還有一件重要的事，就是把選票翻過來，勾選你支持的修憲公投案。」

種族正義委員會主席奧斯丁(Jennifer Jones Austin)說，將實現種族正義的目標寫入市憲章，就不會受政府換屆影響，「平等和正義就不會成為特定政府的標籤，而是根植入市府運轉之中」。

蘭德則表示，將種族平等和正義寫入市憲章，有助於讓市府在此議題上更負責任，「心向種族正義和平等的城市將會變得更有活力，也會增加更多的經濟價值，在未來幾十年吸引更多人來到這裡。」

普選將於11月8日舉行，選民註冊已截止，提前投票將於29日(周六)開始。

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