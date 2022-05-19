慶祝亞太裔傳統月 亞當斯表彰傑出人士

亞當斯17日晚在市長官邸瑰西園舉辦慶祝亞太裔傳統月活動，邀請亞太裔社區領袖和民代共進晚餐。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)17日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)活動，邀請亞太裔社區領袖和民代共進晚餐；亞當斯盛讚亞裔 對紐約市抗擊疫情做出的犧牲與貢獻，五名傑出亞裔公共服務人士受到表彰。

這是亞當斯上任以來首次在市長官邸舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式，而紐約市上周末剛剛舉辦首屆亞太裔傳統月大遊行；亞當斯表示，紐約市將繼續擁抱多元化，反對任何排外和仇恨行為，再次強調要改善公共安全；「我們所有人都是移民，從其他地方來到美國追求美好生活，我們要保持多元化；同時，市民對槍支暴力氾濫感到擔憂，我們將保證紐約市的安全，讓紐約市邁入安全繁榮的新紀元。」

亞當斯感謝亞太裔移民對紐約市做出的貢獻，「我們雖然說著不同的語言，吃著不同的食物，跳著不同的舞蹈，但我們有一個共同點：我們都是紐約人、都愛紐約。」

他說，亞裔移民和他們的祖先對美國做出重大貢獻，包括修鐵路、創業、社區服務，而且在紐約市疫情封城期間，亞太裔也沒有停下服務的腳步，「我們欠你們一句謝謝，感謝你們對紐約做出的貢獻。」

亞當斯為五名在公共服務領域做出傑出貢獻的亞太裔人士頒發嘉獎狀，包括在上海出生的市消防局(FDNY)大隊長、前消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席李史蒂芬(Steven Lee)、韓裔社區促進會(Korean American Community Empowerment Council)前任主席樸約翰(John Park)、華裔市警督察、高速公路巡邏局局長葛彧彦(Sylvester Y. Ge)、菲律賓裔消防局應急事務部副主任迪門(John Paul Dimen)和華裔公校教師梁安娜(Anna Leong Goldstein)。

州參議員托馬斯(Kevin Thomas)，韓裔市議員李琳達(Linda Lee)、黄茱莉(Julie Won)，南亞裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，代表布碌崙(布魯克林)華社的市議員李凱健(Ari Kagan)，曼哈頓市議員高步邇(Gale Brewer)等民選官員出席；李琳達表示，亞裔社區的代表性很重要，今後將繼續致力於在市議會和市府增加亞太裔的代表權。