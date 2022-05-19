陳卓光獲聯邦律師委員會勳章

陳卓光(右一)榮獲聯邦律師委員會頒發的Learned Hand勳章。(本報檔案照)

聯邦上訴法院華裔法官陳卓光(Denny Chin)日前榮獲聯邦律師委員會頒發的Learned Hand勳章，表彰其在聯邦法學的卓越成就。

陳卓光兩歲時隨父母由香港移民美國，曾在普林斯頓大學和史丹福大學 (Stanford University)法學院就讀，1994年獲美國前總統克林頓委任，成為終身制聯邦法官；2009年10月獲總統奧巴馬(Barack Obama)提名 ，任第二巡迴上訴法院法官，在2010年4月22日獲參議院以98對零票確認。

陳卓光的父親陳伯羨是紐約至孝篤親公所前主席及活躍會員。未當美國聯邦法官之前，陳卓光常與父親參與社區活動。

紐約亞裔 律師協會(AABANY)主席William Ng表示，「陳卓光是美國法律界的巨頭之一，他作為法官、學者和領導人的影響力怎麼強調都不為過。」協會在本月亞太裔傳統月為其頒發Learned Hand勳章，具有更加特別的意義。

William Ng說：「我們希望看到更多的亞裔法官登上更高的位置，追隨陳卓光法官開闢的道路，也能因為其在法律領域的成就和社會層面的貢獻而獲得類似的榮譽。」

陳卓光作為聯邦上訴法院法官，也是復敦大學(Fordham University)法學院的傑出駐校法學家。

根據紐約亞裔律師協會表彰信函描述，陳卓光因其沉著和冷靜的法律應用，而受到業界和公眾的認可和讚揚，其處理的重大社會影響力事件，都讓人印象深刻。作為前任紐約亞裔律師協會主席，陳卓光的成就遠超法官的範疇，領導紐約亞裔律師協會的審判重現活動超過十年，並在復敦大學法學院開設了一門，關於亞裔和法律的課程，成為了美國法學院歷史上的先驅。