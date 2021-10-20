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亞當斯獲StreetsPAC背書 承諾建300哩單車道

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯19日接受交通維權組織背書，承諾若能當選市長，將新建300哩受保護單車道。(美聯社)
亞當斯19日接受交通維權組織背書，承諾若能當選市長，將新建300哩受保護單車道。(美聯社)

民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)19日接受交通維權組織背書時表示，如果當選市長，他承諾將新建300哩受保護單車道，保護單車騎士安全。

交通安全維權組織StreetsPAC 19日宣布背書亞當斯，該組織在民主黨初選中背書的是前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)；該組織執行總監麥克魯爾(Eric McClure)表示，熱愛騎單車的亞當斯，在該組織的初選背書排名也是名列前茅的；亞當斯則保證，如果當選市長，將新建300哩受保護單車道。

亞當斯說，「如果我當選，你們將看到我騎單車去市政廳上班；我們需要新建300哩受保護單車道，紐約市的汽車太多，讓我們面對現實；我有許多朋友有單車，卻不願意騎，就是因為他們擔心安全問題，只有騎單車的人才會知道受保護單車道的重要性。」

他還趁機抨擊共和黨競爭對手史里華(Curtis Sliwa)，後者曾表示單車道使用率太低，應該取消；亞當斯說，「單車道之所以利用率不夠，是因為我們從未鼓勵市民使用單車道，我甚至懷疑他是否會騎單車。」

亞當斯的交通政策還包括擴大Citi Bike項目、增加單車停靠樁，還計畫到2025年將全市25%的街道空間改造為受保護單車道、公車道、人行道、公園和廣場。

近幾年來交通事故死亡事件頻發，麥克魯爾還表示，亞當斯將有能力扭轉「零死亡願景」(Vision Zero)的現狀，到2024年實現交通事故零死亡的目標；「自亞當斯擔任布碌崙(布魯克林)區長以來，沒有其他民代和他一樣，如此頻繁地悼念交通事故死難者。」

亞當斯19日接受交通維權組織背書，承諾若能當選市長，將新建300哩受保護單車道。...
亞當斯19日接受交通維權組織背書，承諾若能當選市長，將新建300哩受保護單車道。(美聯社)

亞當斯 紐約市 民主黨

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