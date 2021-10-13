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黃敏儀領5市議員候選人 訪法拉盛聽民意

記者張心／紐約報導
黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人訪問La Jornada NY Food Pantry食儲銀行。（記者張心／攝影）
黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人訪問La Jornada NY Food Pantry食儲銀行。（記者張心／攝影）

法拉盛選區華裔市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)，12日邀請五位民主黨市議員候選人，參訪法拉盛多個地點，共同商議社區改良和仇恨亞裔議題；尋求連任的第2選區市議員利華娜(Carlina Rivera)、第5選區候選人曼寧(Julie Menin)、第13選區候選人范拉斯(Marjorie Velázquez)、第23選區候選人李琳達(Linda Lee)、第29選區候選人舒曼琳(Lynn Schulman)，攜手訪問食儲銀行、發生亞裔歧視案的學校、法拉盛公共圖書館和小商家等。

影音來源：記者張心

黃敏儀表示說，「我從小在法拉盛長大，特別開心能帶領這麼多同僚一起參觀我成長和服務的地方，我們要共同探討如何把華人社區建設得更好。」

黃敏儀介紹法拉盛街頭的愛心儲物冰箱。（記者張心／攝影）
黃敏儀介紹法拉盛街頭的愛心儲物冰箱。（記者張心／攝影）

利華娜表示，「此次選舉有大量的女性候選人，我迫不及待和大家一起攜手，共同為社會服務爭取更多預算和立法支持。」新一屆的市議會將迎來超過30名新成員，目前已有29名女性在民主黨初選中領先，若她們在普選中勝出，將成為紐約歷史之最。

黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人參觀法拉盛圖書館。（記者張心／攝影）
黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人參觀法拉盛圖書館。（記者張心／攝影）

黃敏儀一行首先來到La Jornada NY Food Pantry食儲銀行，這裡曾在疫期19個月期間，為全市居民提供300萬磅食物；該創建人暨執行主任Pedro Rodriguez表示，會堅持為紐約不同區域的貧窮民眾，提供力所能及的食物幫助。

法拉盛街頭的愛心儲物冰箱也吸引了大家的注意，眼見一位華裔老婦捐贈新鮮食材，范拉斯感慨，這代表了亞裔社區居民彼此間的團結互助。

黃敏儀向眾民主黨市議員及候選人講解公立第20小學發生的歧視亞裔案件。（記者張心／...
黃敏儀向眾民主黨市議員及候選人講解公立第20小學發生的歧視亞裔案件。（記者張心／攝影）

黃敏儀一行還來到曾發生歧視暴力案件的公立20小學，介紹當前席捲全美的仇恨亞裔問題，「很多人仍然不接受我們是美國人，我很痛心華裔甚至整個亞裔因此遭受不公正對待。」

從左起依次為曼寧、哈勒、利華娜、黃敏儀、李琳達、舒曼琳及范拉斯。（記者張心／攝影...
從左起依次為曼寧、哈勒、利華娜、黃敏儀、李琳達、舒曼琳及范拉斯。（記者張心／攝影）

舒曼琳也感慨，這趟法拉盛之旅，讓自己對亞裔社區有了更多直觀了解，她所在的森林小丘選區也有很多亞裔居民，若能當選，將為該群體爭取更多權益。

黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人參觀法拉盛市中心。（記者張心／攝影）
黃敏儀及眾民主黨市議員及候選人參觀法拉盛市中心。（記者張心／攝影）

積極支持女性參政議政的非營利組織21 in '21執行主任哈勒(Jessica Haller)也參加了活動。

亞裔 法拉盛 華裔

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