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黃敏儀訪台灣會館 將為社區爭取資源

記者牟蘭／紐約報導
市議員候選人黃敏儀日前拜訪台灣會館，承諾當選後為社區爭取更多資源。(黃敏儀提供)
市議員候選人黃敏儀日前拜訪台灣會館，承諾當選後為社區爭取更多資源。(黃敏儀提供)

第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)日前拜訪紐約台灣會館，鼓勵民眾在11月2日的普選中積極投票；她承諾，若當選將為社區爭取更多資源，提供中文等多語言服務，建立一站式服務中心。

法拉盛長大的黃敏儀表示，她過去經常參與台灣會館的活動，感謝該會館提供移民所需的服務，豐富民眾的業餘生活；她期盼日後與台灣會館繼續合作，舉辦更多的社區活動。

黃敏儀表示，法拉盛有大量的新移民，因缺少中文等語言翻譯服務，導致當地居民無法申請政府補助；她承諾，若當選，將為當地民眾提供更多的語言協助，呼籲市府成立一站式服務中心，為不諳英文的低收入民眾提供糧食券(SNAP)等福利申請。

台灣會館理事長蘇春槐感謝黃敏儀的到訪，稱讚她經常參與長者生日、捐款晚宴與其他慶祝活動，熱心社區公益，希望她能在此次選舉中成功；台灣會館副理事長方秀蓉、台灣會館老人中心會長邵順秀、副會長張元標和羅憲弘等出席。

黃敏儀還鼓勵社區民眾積極投票，她表示，若民眾尚未登記投票，可前往其辦公室填寫登記表格，地址為法拉盛40路135-15號401室，時間是上午11時到下午5時。

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