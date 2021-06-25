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亞當斯轟極左派 自稱新民主黨代言人

記者黃伊奕／紐約報導
亞當斯選後發言攻擊民主黨極左派。(取自亞當斯推特)
亞當斯選後發言攻擊民主黨極左派。(取自亞當斯推特)

民主黨初選開票領先的市長參選人亞當斯(Eric Adams)24日對民主黨極左派進行猛烈抨擊，稱自己是「新民主黨的代言人」，並暗指紐約市不需要威利(Maya Wiley)這樣關注光鮮外表的參選人。

亞當斯當日在布碌崙區政廳門口，針對此前民主黨極左派試圖阻止他和已宣布退選的楊安澤參選，進行了激烈的攻擊；他說「看著我，你看到的是民主黨的未來」，他還說現在全美都要求正義、結束不平等對待，最不需要關注美甲的花哨參選人，雖然他沒有明確指出是誰，但應是暗指初選目前得票排名第二的威利。

亞當斯認為如今「進步派」(progressive)這個詞已被劫持，「我要對民主黨說，不要再相信少數派就是多數派，紐約人和美國人需要安全的環境，更多機會，相信我的信息會傳遍整個國家。」

亞當斯此前曾從警22年，退休後當選紐約州參議員，又成功當選布碌崙區長；此次競選活動，主要集中在全市槍枝暴力最嚴重區域，並隨著槍枝案件不斷攀升，獲得這些地區選民的支持。

而威利為極左派代表，一直呼籲削減警察經費，增加更多社會服務資源，並解決精神疾病和其他有可能導致犯罪的問題。

一個正在湊集資金，希望能最終阻止亞當斯當選，並幫助威利上任的政治行動委員會，反擊亞當斯的言論，指目前還沒有人真正贏得選舉，更不用說兌現任何承諾；進步派成員將與所有人合作，幫助紐約人，而非專注於自負；該組織並指亞當斯代表的只是非洲裔與民主黨其中的一個派別，並非民主黨唯一的代言人。

民主黨 紐約市 布碌崙

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