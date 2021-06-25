葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談

針對葛謨性騷的調查仍在進行中，知情人士透露，調查人員已經約談葛謨的高級顧問。(州長辦公室)

針對紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 的調查仍在進行中，知情人士透露，調查人員已約談葛謨的高級顧問，且正調查過去十多年來州府的職場環境相關問題。

這項調查由州檢察長詹樂霞(Letitia James)負責監管，此前州檢察長辦公室已經指定律師團負責調查；華爾街日報報導，葛謨的高級顧問兼發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)已經被調查人員約談，他目前是性騷擾指控調查中被約談的最高級別的葛謨顧問；儘管詹樂霞及其發言人拒絕透露何時終結調查，但知情人士稱，包括阿佐帕迪在內的葛謨高級顧問，將是最後一批被約談的人員。

這項調查起初僅侷限於性騷擾指控，葛謨雖然道歉稱其行為可能對他人造成不適，但拒絕承認做錯任何事；不過，目前調查範圍已經擴大到州府相關的其他不當行為，包括是否有高級顧問不正當分配疫苗 ，以及葛謨是否對投訴他的女員工打擊報復；州府此前稱，疫苗分發從來不含任何政治考慮，也遵守一切禁止職場報復的法律。

目前尚不清楚調查組約談阿佐帕迪的內容，阿佐帕迪聲明表示，州府人員尊重所有調查程序，但州檢察長辦公室此前也表示，調查過程中不會透露任何證詞。知情人士說，在葛謨遭性騷擾投訴後，阿佐帕迪曾聯繫眾多前州府女性員工，調查組正在調查這些電話是否屬於威脅電話；阿佐帕迪此前則表示，這些電話都是與前員工的正常接觸。

相關人員及其律師表示，指控葛謨性騷擾的州府現職和前女性員工，幾周前已就性騷指控向調查組作證；調查內容包括她們在州府的工作經歷和職場環境。