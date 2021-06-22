攻擊亞裔頻傳 黃敏儀發警報器

黃敏儀(前排右五)協助Pinnacle Engineering公司向社區發放個人報警器，前排左一為張鵬，右四為高嘉懿。(記者朱蕾/攝影)

針對亞裔 的仇恨暴力不斷發生，導致很多亞裔長者害怕獨自外出；一家公司向社區捐贈上千個個人報警器，法拉盛 市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)於21日協助向民眾分發，希望有助華人自保，也表示若當選市議員，保護民眾安全、維護社區治安將是首要任務。

黃敏儀說，「在與民眾的交談中，我聽到很多亞裔耆老、女性說現在不敢獨自外出；Pinnacle Engineering公司得知我們社區需要個人警報器後，購買了大量警報器贈送給社區」，此個人警報器非常實用，民眾可隨身攜帶，一旦遇到意外狀況，拉一下報警器就會發出很響的警報，引起周圍人的注意，並且很可能會嚇退犯罪分子。

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)、法拉盛康華老人中心 等21日獲贈此報警器；AAC副會長張鵬表示，「我們正在考慮為會員購買此警報器，非常感謝Pinnacle Engineering公司和黃敏儀送來我們最需要的防身物，巡邏隊會繼續盡全力維護社區治安。」

康華老人中心負責人高嘉懿代表該中心的長者表示感謝，她還說，「我們切實感受到黃敏儀對民眾的用心和照顧，相信她能保護我們的社區，而且她有智慧、有愛心、有經驗，能夠勝任法拉盛市議員。」

黃敏儀表示，社區和民眾的安全最重要，感謝AAC每天在社區巡邏，「我若成為市議員後，會與警方全面合作，保障社區安全，民眾放心外出、商家安心經營。」