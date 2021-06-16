白思豪背書哪位？「尊重每個參選人」

白思豪表示，仍未確定支持的市長人選。(市長辦公室提供)

紐約市 長競選激戰正酣，此前有傳言稱市長白思豪 (Bill de Blasio)支持布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)成為接班人，但白思豪在15日的記者會上表示，仍未決定支持任何參選人。

白思豪说，「我還沒有決定怎樣投票，更別說決定支持誰了；我尊重每一位參選人，現在我仍然缺乏一個清晰的想法，我希望再多看一看，後面會有最終選擇。」

紐約時報和Politico此前報導稱，白思豪可能在秘密鼓動多個工會支持亞當斯；在今年2月市長官邸的一次活動中，白思豪據稱曾要求紐約州最大工會之一的32BJ SEIU、紐約市最大的公務員工會District Council 37和酒店貿易委員會(New York City Hotel Trades Council)領導人支持亞當斯，最終三大工會都給亞當斯背書；其中一位不願具名的工會人士說，「我們和白思豪有許多交談，他支持亞當斯，正在為他助選。」

不過亞當斯表示，他並未尋求白思豪背書；此前也有流言稱，白思豪正在考慮用背書亞當斯，換取他背書其夫人麥克雷(Chirlane McCray)競選布碌崙區長，但後者最終決定不參選。

目前，絕大多數參選人將白思豪的背書視作負資產，包括兩名白思豪的部下，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)和前市長顧問威利(Maya Wiley)；在第一輪民主黨初選辯論中，當參選人被問到誰願意接受白思豪背書時，僅華裔候選人楊安澤一人舉手。