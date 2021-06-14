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不看族裔看議題 華裔設攤幫白人參選人拉票

記者金春香／紐約報導
華人為白人參選人莫美倫助選。（記者金春香／攝影）
華人為白人參選人莫美倫助選。（記者金春香／攝影）

雖然曼哈頓華埠第一選區市議員的多名參選人中，有劉林劍虹(Jenny Low)、李金枝(Gigi li)、李翠珊(Susan Lee)三名華裔參選人，但不少華埠選民仍選擇為關注教育議題、力挺增加警察經費的白人參選人莫美倫(Maud Maron)站台，表示在市級職位選舉中，參選人族裔並非先決條件，其政策主張是否與華人相符才最重要。

華裔選民朱雅婷和羅太太於12日提前投票首日就在距離顯利街(Henry St.)投票站不遠處的東百老匯街口設立宣傳攤位，從香港移民美國的羅太太表示，自己從上世紀70年代起，幾乎沒有落下過任何一次選舉，她深知投票的重要性，無論結果如何，每個人的選票具有重要力量。

她說，自己之所以支持莫美倫，是因為她與華人的價值觀相同，都明白想要成功，需要自己努力去奮鬥，莫美倫的四個孩子在公校的各個年級就讀，羅太太稱自己非常讚賞她的教育觀念，每個孩子都有不同潛力，有的學的快些，有的學的慢些需要更多幫助，如此一來，將所有孩子都放在一個系統內，是不妥的，並不能保證所有孩子在教育上獲得應得的成功。

羅太太還認為一個城市的安全保障，不僅僅依賴於社會資源支持和服務，警察的作用也不能磨滅，這也是她近年來在所有層級的選舉中，所關注的重要議題，黨派對她來講並不重要；此外參選者的經驗、是否明白市府的運作等也是她考量的重點。朱雅婷則表示，除了將莫美倫排在首位外，她應該會將政策立場更為中立的李翠珊放在第二順位。

華人為白人參選人莫美倫助選。（記者金春香／攝影）
華人為白人參選人莫美倫助選。（記者金春香／攝影）

投票 教育 警察

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