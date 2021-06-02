「選華裔市長，證明華裔團結」百名僑團代表挺楊安澤

幾百名僑團代表支持楊安澤參選。（記者金春香／攝影）

「楊安澤 競選紐約市 長」顧問團第一次會議1日在曼哈頓舉行，前紐約市警總局副局長莫虎、羽西品牌創始人靳羽西和近百名僑團代表團共同參加，表示對華裔第一代而言，「選楊安澤就是選自己孩子的未來」；楊安澤到現場感謝支持，指出希望世界各地民眾落地甘迺迪國際機場(JFK)後，最先看到由他簽名的「紐約市歡迎你」，證明亞裔 有能力領導紐約市，讓亞裔後代意識到自己社區的重要性。

莫虎表示，大家都佩服楊安澤的勇氣和視野，他在總統選舉中的表現讓所有亞裔感到驕傲，「楊安澤在總統選舉中參加了七場辯論，獲得超過4000萬元籌款，給大家樹立起打破玻璃天花板的榜樣；其作為也給了很多人啟發與鼓舞，無論在政界、商界還是學界，亞裔都可以做到最好；如果楊安澤當選，能讓亞裔在市府每個層面都獲得代表，進一步證明亞裔是紐約重要組成。」

「楊安澤競選紐約市長」顧問團第一次會議1日在曼哈頓舉行，莫虎發言。（記者金春香／攝影）

莫虎也表示，楊安澤是華人的兒子，是華人的兄弟，「支持楊安澤就是支持華人參政」；且楊安澤在解決紐約市事務方面有獨到的視野和方法，也提出相應的有效解決方法。

楊安澤當日與妻子盧艾玲一起到現場感謝支持；他指出，此前參加總統選舉，在參選人辯論時，大家看到亞裔面孔，極為重要，他也對自己的表現感到滿意，「我比現任紐約市長在總統選舉之路上獲得的支持還要多」。

他也說，如今對紐約市長選舉更為興奮，「這是千載難逢的機會，很多人都把亞裔的支持看作理所應當，都認為亞裔不會在領導層中達到最頂端，但我的參選，和在大家幫助下最終贏得選舉，將告訴他們，亞裔可以做到。」

美東紐約三江慈善公所元老傅先清表示，他此前沒有想到楊安澤會參選，但當他宣布參選後，自己意識到，如果不投給楊安澤，都無法向子孫後代交代，「要等多少年，才能出現一位各方面條件都符合，且有能力的華裔參選人；血濃於水，我們應該支持他。」

前紐約華裔美國退伍軍人會會長黃建中則表示，他此前雖然極少投給民主黨參選人，但這次不一樣，在當下時刻，華裔飽受歧視和欺凌，需要大家團結起來，選出華裔市長，證明華裔的團結一心。