紐約市長民主黨初選民調：楊安澤微領先 最後對決恐輸亞當斯

儘管更多選民將楊安澤排在排序複選制投票的第一順位，但經過排序複選制模擬，他將在最後一輪中輸給亞當斯。（楊安澤提供）

距離紐約市長民主黨 初選只剩一個月，日前民調 顯示，此前支持率一直領先的華裔參選人楊安澤 被布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)反超；19日公布的另一份民調也顯示，儘管更多選民將楊安澤列為排序複選制投票的第一順位，但經過模擬，他可能在排序複選制最後一輪中輸給亞當斯，主要因為選民對楊安澤的不支持度高於亞當斯。

曼哈頓研究所(Manhattan Institute)委託民調機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)，於5月14日至17日對500名民主黨選民進行調查；結果顯示，有19%的選民將楊安澤排在排序複選制投票的第一順位，微弱領先於亞當斯的18%。

儘管更多選民將楊安澤排在排序複選制投票的第一順位，但經過排序複選制模擬，他將在最後一輪中輸給亞當斯。（亞當斯提供）

前清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第三，為11%，其後分別是前市長助理威利(Maya Wiley)的10%、市主計長斯靜格(Scott Stringer)的8%，前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和非營利機構領導人莫拉萊斯(Dianne Morales)均為6%、前聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)5%；此外，有14%的選民表示尚未決定支持的人選。

經過排序複選制模擬，該民調預計楊安澤、亞當斯、威利、斯靜格和賈西亞將進入最終五人名單，而在最後一輪，亞當斯將以52%對48%的得票率擊敗楊安澤。

民調顯示，儘管楊安澤的第一順位得票率第一，但他的不支持度遠高於於亞當斯，楊安澤的不支持度高達29%，亞當斯的不支持度僅為16%；這意味著在排序複選制後續輪數計票時，楊安澤所獲票數較少，導致最後一輪失敗。

此外，數據顯示，楊安澤在男性、年輕人、溫和派民主黨、亞裔選民中支持率較高；亞當斯則在非洲裔、保守派、布魯克林居民中支持度較高；賈西亞更加吸引教育程度高的人士；威利更受自由派支持；斯靜格則更吸引年長女性。