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支持亞裔參政 新美國人投票聯盟背書黃敏儀與陳海靈

記者牟蘭／紐約報導
納斯(前排左三)背書陳海靈(前排左二)與黃敏儀(前排右二)。(記者牟蘭／攝影)
納斯(前排左三)背書陳海靈(前排左二)與黃敏儀(前排右二)。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選定於6月22日舉行，新美國投票聯盟(The New American Voter Association)15日宣布，背書市議會第20選區的參選人黃敏儀(Sandra Ung)與陳海靈(Hailing Chen)，該聯盟會長表示，希望兩人代表亞裔發聲，在市議會為同胞爭取話語權。

新美國人投票聯盟會長納斯(Dilip Nath)表示，該聯盟旨在鼓勵並協助新移民投票，多次舉辦選民登記與相關研討會活動，希望以此提高亞裔新移民的投票率；納斯說，他代表聯盟不分排名背書黃敏儀與陳海靈，希望其中任何一人在市議會代表亞裔發聲。

獨立司機協會華人司機召集人陳海靈表示，因英文不好等原因，許多亞裔新移民選擇電召車作為職業，但疫情重創這一行業，一些人失去收入，還有人在疫情高峰期冒險外出工作，因染疫病重不治，「這些司機有華裔，也有南亞裔」。

陳海靈表示，近期仇恨亞裔的犯罪頻發，電召車司機也成為種族歧視者的攻擊對象，一些人被欺凌後，只能忍氣吞聲，自掏腰包修理車輛的損失；他說，若自己當選，將與警方及社區合作，嚴打仇恨犯罪在社區蔓延，為亞裔爭取更多權益。

黃敏儀表示，她感謝新美國人投票聯盟的背書，以及該聯盟多年來為提高亞裔投票率做出的貢獻；她說，亞裔社區一直較少受到政府關注，未得到足夠的資源，她希望通過這次競選，鼓勵更多亞裔投票，讓更多人聽到亞裔的訴求，「我們可以改變這一現象，讓亞裔更有話語權」。

今年民主黨黨內初選採用「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，選民可依據對參選人支持度，依次列出五人，旨在增加投票率，打破參選人只關注部分選區的弊端。

亞裔 投票 美國

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