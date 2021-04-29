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紐約客談／反性騷擾運動勢 重創紐約政壇

紐約客談

「Me Too」反性騷擾運動近年來風頭一直猛烈，無數商界、政客人士紛紛落馬。

今年年初起，紐約爆出州長葛謨多起性騷擾指控，誰料27日晚一直以維護女性權利為榮的市長參選人斯靜格也遭性騷擾指控，而指控對象還是一名亞裔女性，無論之後該指控以何種結局收場，其形象都受損嚴重。

回顧過去幾年紐約政治圈，因性騷擾、性侵指控而丟掉仕途的情況並不罕見。

前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)曾因性虐指控在2018年辭職，當時葛謨在第一時間要求他辭職；而在葛謨被爆出多起性騷擾指控後，卻堅持不辭職，稱史樹德面臨的是包括暴力犯罪在內的嚴重指控，不可與他相比。

如今斯靜格在要求葛謨辭職一個月後，就遭性騷擾指控，他也說自己只身負一個指控，與葛謨的多起指控數量不可比，且堅稱指控不實，自己不會辭職。

這些說辭都是試圖獲得大眾理解和原諒，爭取時間拖延，以換得民眾轉移注意力的做法，得當嗎？

除了斯靜格強調2001年他與指控者有斷斷續續幾個月的約會關係外，也有人質疑，指控者為何在事發之後十年，仍給斯靜格的其他競選捐款？也許指控者確實與他有過戀愛關係，只是斯靜格未能準確判斷對方提出的性騷擾事發時的心意和態度，自己失算而做出不當行為。

但說出「只要你對我忠誠，我就能幫你成為首位亞裔地區領袖」這樣的話，也足見斯靜格早養成政治圈老手試圖借權力達成任何目標的習慣。

紐約需要這樣的市長嗎？八周後就見分曉。

紐約客談，每周二到六見報。

性騷 葛謨 紐約客談

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