紐約客談／歧視加劇的當口 亞裔應寧左勿右
受川普「中國病毒」、「功夫病毒」之累，針對亞裔的仇恨犯罪激增；雖然上周末全美的反仇恨示威風起雲湧，但卻鮮有登上各大主流媒體頭條，可見亞裔在美國主流社會地位之低。
亞裔政治地位低一直以來被認為是不團結所致，當然這種不團結有其客觀原因，因為亞裔分布與社會各階層，因此政治光譜從左至右分布較為均勻，不像非洲裔大部分位於在社會底層，能夠凝聚成一股政治力量。
毫無疑問，亞裔只有團結起來才能集中力量，但面對已經裂痕甚深的美國社會，亞裔團結的方向只有兩個，不存在中間道路。那麼，向左走還是向右走？
因為高稅收高福利，許多亞裔小商業者對民主黨深惡痛絕；然而面對已經川普化的共和黨煽起的種族仇恨，許多亞裔店面被砸、員工被攻擊，亞裔小商業者要想好好做生意，還能支持共和黨嗎？
要反種族歧視，亞裔其實沒有選擇。右翼社會政策的核心就是排外，也是川普化共和黨的招牌，美中競爭加劇，亞裔就成為最好的靶子。人數不多的亞裔要保護自己，只能團結在以多元化、支持少數族裔為綱的民主黨周圍，沒有更好選擇。
儘管左翼的平權政策讓亞裔不滿，但在當前仇恨犯罪的危險環境下，只能兩害相權取其輕，寧左勿右。前紐約州共和黨財政委員會主席、前知名川粉、華商鄧龍就已看透這點，開始大舉支持民主黨籍華裔紐約市長候選人楊安澤，並表示亞裔應不分黨派、背景支持楊安澤，日後才有機會提高亞裔的政治地位。畢竟，只有提高了政治地位，亞裔才會真正受到尊重。
紐約客談，每周二至周六見報。
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