皇后區民主黨部背書參選人 黃敏儀是唯一華裔

黃敏儀獲皇后區民主黨部背書。(黃敏儀競選團隊提供)

皇后區 民主黨部宣布背書八名將參加市議員6月民主黨初選的參選人，其中法拉盛 第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)是唯一華裔。

皇后區民主黨部於日前召開閉門會議，黨部主席、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)向黨內的地區領袖介紹背書的提名人，經投票，黨部決定背書的市議員參選人包括：貝賽(Bayside)第19選區的沙夫蘭(Austin Shafran)、法拉盛第20選區的黃敏儀、可樂娜(Corona)第21選區競選連任的市議員莫亞(Francisco Moya)、阿斯托利亞(Astoria)第26選區的Ebony Young、競選連任的牙買加(Jamaica)第28選區亞當斯(Adrienne Adams)，森林小丘29選區的舒曼琳(Lynn Schulman)。

另外兩名獲黨部背書的參選人即參加了本月的市議員補選，也將參加6月初選，分別為新鮮草原(Fresh Meadows)24選區的根納羅(Jim Gennaro)和南皇后區31選區的布魯克斯-鮑威爾(Selvena Brooks-Powers)。

黃敏儀在法拉盛長大，畢業於皇后區公立22小學、189初中與法拉盛高中，在紐約市 立大學亨特學院與哥倫比亞大學法學院獲得學位，曾為「家庭庇護」的公益律師；2005年起進入政府部門工作，2012年加入國會議員孟昭文的辦公室。

她目前已經獲得孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、紐約市教師聯合工會、法拉盛醫護人員以及40餘名紐約州律師的背書。