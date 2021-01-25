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福建移民陳熠 參選艾姆赫斯特市議員

記者朱蕾／紐約報導
陳熠(前排左二)宣布參選市議員，顧雅明(前排左三)背書支持，前排左一為陳善莊。(羅維宗提供)
陳熠(前排左二)宣布參選市議員，顧雅明(前排左三)背書支持，前排左一為陳善莊。(羅維宗提供)

華人陳熠24日在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)正式宣布參選第25選區市議員，表示他若當選，將致力確保社區安全、救助小企業、提供最佳教育等；法拉盛市議員顧雅明也到場，對陳熠參選表達支持。

陳熠在中國福建出生，童年時隨父母移民美國，定居紐約艾姆赫斯特(Elmhurst)；他就讀當地公立學校，畢業於紐約市立大學皇后社區學院。

去年新冠疫情爆發後，陳熠召集百餘名志願者，向社區需要的人提供飲食、藥物等，並組織向一線服務人員捐贈個人防護用品；陳熠表示，疫情給紐約市帶來重創，若成功當選市議員，會要求政府提供更多租金補助，凍結房產稅的增加，允許延遲支付房產稅、房屋貸款，幫助民眾、小企業主減輕負擔，也要爭取在選區內建造更多學校，保證優質教育。

顧雅明表示，「陳熠年輕有為，也是移民、小商家，因此他切身了解移民和經營小企業的不易和需要，市議會需要他這樣的人，我相信他會在市議會為選區發聲和爭取利益」。

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊也到場支持，表示「我們需要更多的亞裔民意代表，亞總會一直鼓勵亞裔年輕人參政議政，多年來服務社區的陳熠是市議員最佳人選。」

市議會第25選區包括皇后區艾姆赫斯特和傑克森高地，目前還有八人已宣布參選市議員，包括該選區現任市議員卓姆(Daniel Dromm)辦公室的幕僚長陳凱琳(Carolyn Tran)，民權、住房律師克里斯南(Shekar Krishnan)，SUKHI NY組織共同創辦人Fatima Baryab， 以及Lucy Cerezo Scully、Suraj Jaswal、 Liliana Melo、Manuel Perez和Alfonso Quiroz。

紐約市 亞裔 移民

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