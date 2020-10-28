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白思豪排隊投票 民眾當面嗆最爛市長

記者顏潔恩／紐約報導
市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站外與大批選民大排長龍，等待超過40分鐘才投票。（紐約市長辦公室提供）
市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站外與大批選民大排長龍，等待超過40分鐘才投票。（紐約市長辦公室提供）

27日為紐約州提前投票的第四天，紐約市白思豪(Bill de Blasio)當天在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)投票站外，與大批選民一起排隊等待投票；期間遭不少路過民眾罵他是「紐約市有史以來最爛的市長」，儘管如此，白思豪接受媒體訪問時仍表示非常開心可以和市民一起等待投票，「他們都很在意(選舉)，想發出自己的聲音」。

白思豪當天下午1時20分左右到達公園坡Armory投票站，他走到已排長龍的隊伍後頭，等了超過40分鐘才投票；期間被路過的民眾認出，一名單車騎士朝他大喊「還不快去工作」，另一路人則直指他是紐約市史上最糟糕的市長，場面非常尷尬。

但穿著正裝、戴著口罩的白思豪看起來似乎沒有受到影響，等待期間與不少選民聊天，接受採訪時也表示對於選民積極投票感到欣慰；白思豪說。「其他人都在等待，看見他們願意排長龍意味著對選舉很在乎，想要自己的聲音被聽見」。

白思豪日前與州長葛謨(Andrew Cuomo)前後批評市選舉局(Board of Elections)的辦事能力，讓提前投票周末出現歷史性的超長隊伍；市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)27日也在推特上呼應道，選舉局需要立即採取必要行動，加入更多人力和機器，以減少排隊人潮。

另一方面，選舉局日前進行內部投票後，27日於推特上宣布，將延長這個周末的提前投票時間，周五(30日)、周六(31日)投票時間為早上7時至下午5時、周日(11月1日)則是早7時至下午4時。

市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站投票，排隊時被對他不滿的市民抱怨。（紐約市長...
市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站投票，排隊時被對他不滿的市民抱怨。（紐約市長辦公室提供）
紐約市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站外與大批選民大排長龍，等待超過40分鐘才...
紐約市長白思豪27日在布碌崙公園坡投票站外與大批選民大排長龍，等待超過40分鐘才投票。(取自Flickr)

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