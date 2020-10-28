金兌錫提前投票 鼓勵亞裔選民跟進

金兌錫(左一)27日攜家人一起在法拉盛提前投票，並問候到場投票的華裔選民。(記者牟蘭／攝影)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)27日攜父母與妻女前往法拉盛的提前投票站投票，他鼓勵更多亞裔選民提前投票，避開大選日的人潮。金兌錫日前還參加紐約州稅收政策改革的線上里民大會，共同宣布多項稅收政策改革提案，通過加收富人稅等方式可為紐約州增加51億元至750億元的收入，改變財富不平等的現象。

金兌錫與州眾議員巴倫(Charles Barron)、州眾議會亞太裔立法小組(Asian Pacific American Legislative Task Force)、美國民主社會主義(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)債務與金融工作組，在線上里民大會上宣布了系列提案。

金兌錫表示，紐約是前總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)的故鄉，這裡曾是工人階級和移民家庭的希望燈塔，但在過去40年裡情況改變了，財富不平等現象越發嚴重。

他說，「現在是時候有目的的徵稅，並打破令人無法忍受的財富集中問題；財富集中是導致許多社會弊端的根源，我們為重新設定社會契約而奮鬥，來結束財富不平等。」

與會者認為，紐約面臨一場災難性的預算危機，新冠疫情使此危機進一步惡化，政府還大幅削減了基本社會服務和醫療補助，應增加最富有和大型企業的稅收，來彌補紐約州的財政危機，這些提案將可增加51億元至750億元的財政收入，從而增加社會服務支出。

金兌錫表示，紐約州需要以三種方式改革稅收政策：一是增加高收入者的稅率，包括收入超過100萬元的納稅人增加累進稅率以及增加資本利得的臨時附加稅；二是徵收富人稅，包括增加最富有者的財產稅、遺產稅、房產稅；三是大企業和金融部門加稅，包括增加金融交易稅，對公司收入和直通實體(pass-through entities)徵收臨時附加稅，以抗衡總統川普的公司減稅政策。