我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

金兌錫提前投票 鼓勵亞裔選民跟進

記者朱蕾／紐約報導
金兌錫(左一)27日攜家人一起在法拉盛提前投票，並問候到場投票的華裔選民。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(左一)27日攜家人一起在法拉盛提前投票，並問候到場投票的華裔選民。(記者牟蘭／攝影)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)27日攜父母與妻女前往法拉盛的提前投票站投票，他鼓勵更多亞裔選民提前投票，避開大選日的人潮。金兌錫日前還參加紐約州稅收政策改革的線上里民大會，共同宣布多項稅收政策改革提案，通過加收富人稅等方式可為紐約州增加51億元至750億元的收入，改變財富不平等的現象。

金兌錫與州眾議員巴倫(Charles Barron)、州眾議會亞太裔立法小組(Asian Pacific American Legislative Task Force)、美國民主社會主義(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)債務與金融工作組，在線上里民大會上宣布了系列提案。

金兌錫表示，紐約是前總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)的故鄉，這裡曾是工人階級和移民家庭的希望燈塔，但在過去40年裡情況改變了，財富不平等現象越發嚴重。

他說，「現在是時候有目的的徵稅，並打破令人無法忍受的財富集中問題；財富集中是導致許多社會弊端的根源，我們為重新設定社會契約而奮鬥，來結束財富不平等。」

與會者認為，紐約面臨一場災難性的預算危機，新冠疫情使此危機進一步惡化，政府還大幅削減了基本社會服務和醫療補助，應增加最富有和大型企業的稅收，來彌補紐約州的財政危機，這些提案將可增加51億元至750億元的財政收入，從而增加社會服務支出。

金兌錫表示，紐約州需要以三種方式改革稅收政策：一是增加高收入者的稅率，包括收入超過100萬元的納稅人增加累進稅率以及增加資本利得的臨時附加稅；二是徵收富人稅，包括增加最富有者的財產稅、遺產稅、房產稅；三是大企業和金融部門加稅，包括增加金融交易稅，對公司收入和直通實體(pass-through entities)徵收臨時附加稅，以抗衡總統川普的公司減稅政策。

金兌錫、州眾議會亞太裔立法小組等探討紐約州稅收政策改革。(視頻會議截圖)
金兌錫、州眾議會亞太裔立法小組等探討紐約州稅收政策改革。(視頻會議截圖)

上一則

MTA員工首次大規模檢測 每周2000人

下一則

薩克洛斯競選州眾議員 挑戰老將布朗斯汀

延伸閱讀

紐約州大：學生回家過感恩節 須先接受新冠檢測

紐約州大：學生回家過感恩節 須先接受新冠檢測
加州16號提案最新民調 49%反對38%贊同

加州16號提案最新民調 49%反對38%贊同
拚連任 加州華裔眾議員陳立德：強烈反對16號提案

拚連任 加州華裔眾議員陳立德：強烈反對16號提案
舊金山市議員佩斯金偕多部門代表 華埠挺A提案

舊金山市議員佩斯金偕多部門代表 華埠挺A提案
500盆台灣蘭花 皇后區植物園展出希望之美

500盆台灣蘭花 皇后區植物園展出希望之美
皇后區植物園台灣蘭花展周五開幕 帶來美麗與希望

皇后區植物園台灣蘭花展周五開幕 帶來美麗與希望

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
法拉盛地區第三季度房源增加最多，較第二季度，市場房源增加7.88倍，平均房價增長8%。(記者牟蘭／攝影)

共有公寓搶市場？ 法拉盛第三季度市場房源飆升逾7倍

2020-10-21 13:43
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57
市議員顧雅明批評市府不做實事，放任非法小攤販與日益增加遊民不理，反而實施對社區毫無好處的公車道項目。(記者牟蘭／攝影)

反對無效！法拉盛緬街公車道計畫 兩周內實施

2020-10-24 10:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」