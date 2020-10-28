「華人朋友」瑪麗奧 參選聯邦眾議員 承諾更好服務華社

競選第11選區聯邦眾議員的瑪麗奧27日與華媒見面，探討華社關心議題所持的政見。(記者顏潔恩/攝影)

尋求代表共和黨競選第11選區聯邦眾議員的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，27日與華文媒體見面，探討華社關心議題；她表示自己在許多議題上與華人居民有相同的見解，且過去在特殊高中教育改革(SHSAT)或亞裔遭歧視對待時，她都不畏懼地站出來聲援，她也承諾當選後將聘請華裔助理，更好服務華社民眾。

現任州眾議員的瑪麗奧表示，她的母親是遭到古巴共產黨迫害下逃來美國的難民，父親則是希臘移民，與華裔居民一樣同為移民，大家都因為懷抱「美國夢」而遠離家鄉，她當選後將維持這個信念，給世世代代的美國人一個更好的生活環境；但她覺得民主黨在紐約一黨獨大，失去平衡的力量，許多政策不利居民生存，是時候要有共和黨的介入，才能在政策上提供其他角度的解析。

她說紐約市在民主黨人的領導下，實施了威脅社區安全的政策，例如保釋改革法，造成當地犯罪日益猖獗，無論是飆車、針對華裔的仇恨犯罪、種族歧視等都有所上升，她尤其關心這些議題。

瑪麗奧表示，當90歲班森賀華嫗遭縱火時，她豪不猶豫站出來聲援；因自己也是相信教育的人，從一開始便在特殊高中議題上與華人居民站在同一陣線，要求增設資優班(Gift and Talented)項目等；她自稱是「華人的朋友」，可惜對手羅斯(Max Rose)卻沒有相同作為；此外，她也多次公開支持紐約市警，強調唯有他們的存在，才能給社區治安帶來保障，這點也與多數華人有類似的想法。

她認為不管是在區域、全市、州或聯邦階層上，每個民選官員都應以民眾的利益為優先考量，她希望能獲得華社的支持，給予她更大的平台為人民維權。