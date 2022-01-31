我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

治安壞 誰的錯╱加州治安惡化 47號提案是禍首？

記者楊青／洛杉磯報導
鑽石吧2020年夏季發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）
鑽石吧2020年夏季發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

47號提案在加州實施六年，公共安全痛苦指數劇增，民怨載道；與此同時，提案支持陣營甚至部分大學研究團體卻反唇相譏：加州犯罪報告亮麗，總體犯罪率並未上升。兩造懸崖式落差的爭論，讓許多民眾對47號提案的影響不知所以。公共安全第一線執法人員和獨立研究機構揭秘：加州的犯罪門檻因47號提案而被大大提高，每年數以萬計且繼續增長中的各種財產犯罪，均未列入犯罪紀錄，是加州保持「安全大州」的關鍵。

包括洛杉磯縣、橙縣、聖塔芭芭拉、河濱等南加州幾乎所有縣警察局局長，從一開始就對47號提案提出質疑。各地警長多次公開表示，加州六年來財產犯罪激增，47號提案以及它的支持者要負主要責任。

獨立研究機構independent.org近年一直跟蹤研究47號提案對加州的影響。研究指出，47號提案旨在降低對各種財產和毒品犯罪的刑事處罰，以緩解加州監獄人滿為患的問題。事實是，加州近年監獄人口確實大幅下降，但同時付出的代價是數以萬計的守法業主和難以數計的平民百姓受到傷害，經濟損失嚴重，公共治安每況愈下。

汽車財物盜竊率雙數增長

獨立研究機構多年調查發現，47號提案帶來的最顯著變化之一是汽車財物盜竊率突增。根據聯邦人口普查局和加州司法廳數據，在47 號提案通過之前五年，加州的汽車財產偷盜案一直下降，2007到2014，加州每年每10萬名居民盜車案減少24起，相當於全州每年減少約9500起車輛財物盜案。

但47號提案通過後，前七年連續下降的趨勢立即扭轉。 2015年，加州汽車財物盜案激增約15%。2015和2016 年，加州平均每10萬居民報告的車輛盜竊案約為605起，分別比上年高出21%和27%。僅2016 年，全州範圍內的車輛財物盜竊案就增加了驚人的5萬1000 起。

2017年，舊金山的車輛財物盜案件創下3萬1322起的紀錄，比2016年增加24%，意味著平均每20分鐘就有超過一輛汽車起在舊金山發生的闖入事件。2017 年，奧克蘭創下1萬7起汽車財物盜案歷史紀錄，比2016年增長32%。同樣在2017年，聖荷西創下6476起汽車財物盜案紀錄，比2016年增加17%。然而，這些數字可能低估了真實的盜竊率，因為人們普遍認為肇事者不會被抓獲，報案也沒用。

獨立研究機構的調查顯示，從2011年到17年，舊金山在線提交超過8萬1500份車輛盜案（2017年佔了其中近40%），但只有13案逮捕。

入店行竊率比前五年升11%

47號提案實施後商家行竊甚至公開搶劫激增，同樣成爲不爭事實。過去十年的入店行竊數據顯示，在47號提案通過前的2009年到2014年五年内，加州企業報告平均每10萬居民中約有248起入店行竊，近年這一數字上升到9萬8000起。

2015年是47號提案實施首年，全州入店行竊率比前五年的平均水平飆升了近11%。前一年，每10萬居民報告了大約279起入店行竊案，近年，加州每年每10萬人的入店盜竊案已劇升到1萬1000起。

加州刑事司法法律基金會主席Michael Rushford表示，越來越多此類犯罪正在發生，但人們並未舉報，因爲大家都不相信警察會管，加州的法律會對那些偷盜進行處罰。

民眾和商家似乎只能自求多福，社區組成了鄰里守望，商家安裝更更先進的監視器，商場自己增加了保安，民眾時時警惕不要將貴重物品放置車中，越來越多的民眾購買槍枝，到打靶場練習槍法。所有這些，都讓民眾再次質疑：到底是什麽造成了加州的公共治安如此這般。

加州 汽車 舊金山

上一則

治安壞 誰的錯╱洛縣治安赤字 財產犯罪雙位數成長

下一則

聖地牙哥發生4.1規模地震

延伸閱讀

合法大麻業運71萬元遭沒收 FBI遭控違法

合法大麻業運71萬元遭沒收 FBI遭控違法
Omicron毒性弱？加州病歿數創疫苗上市最高

Omicron毒性弱？加州病歿數創疫苗上市最高
秦振國參選眾議員 多族裔代表力挺

秦振國參選眾議員 多族裔代表力挺
反科技龍頭壟斷 加州總檢察長出擊

反科技龍頭壟斷 加州總檢察長出擊
州長紐森提「加州藍圖」 余淑婷扮「財務後盾」

州長紐森提「加州藍圖」 余淑婷扮「財務後盾」
新春福虎送吉祥 中國信託銀行新春優惠 利息最高達0.80%

新春福虎送吉祥 中國信託銀行新春優惠 利息最高達0.80%

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄