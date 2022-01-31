治安壞 誰的錯╱加州治安惡化 47號提案是禍首？

鑽石吧2020年夏季發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

47號提案在加州 實施六年，公共安全痛苦指數劇增，民怨載道；與此同時，提案支持陣營甚至部分大學研究團體卻反唇相譏：加州犯罪報告亮麗，總體犯罪率並未上升。兩造懸崖式落差的爭論，讓許多民眾對47號提案的影響不知所以。公共安全第一線執法人員和獨立研究機構揭秘：加州的犯罪門檻因47號提案而被大大提高，每年數以萬計且繼續增長中的各種財產犯罪，均未列入犯罪紀錄，是加州保持「安全大州」的關鍵。

包括洛杉磯縣、橙縣、聖塔芭芭拉、河濱等南加州幾乎所有縣警察局局長，從一開始就對47號提案提出質疑。各地警長多次公開表示，加州六年來財產犯罪激增，47號提案以及它的支持者要負主要責任。

獨立研究機構independent.org近年一直跟蹤研究47號提案對加州的影響。研究指出，47號提案旨在降低對各種財產和毒品犯罪的刑事處罰，以緩解加州監獄人滿為患的問題。事實是，加州近年監獄人口確實大幅下降，但同時付出的代價是數以萬計的守法業主和難以數計的平民百姓受到傷害，經濟損失嚴重，公共治安每況愈下。

汽車 財物盜竊率雙數增長

獨立研究機構多年調查發現，47號提案帶來的最顯著變化之一是汽車財物盜竊率突增。根據聯邦人口普查局和加州司法廳數據，在47 號提案通過之前五年，加州的汽車財產偷盜案一直下降，2007到2014，加州每年每10萬名居民盜車案減少24起，相當於全州每年減少約9500起車輛財物盜案。

但47號提案通過後，前七年連續下降的趨勢立即扭轉。 2015年，加州汽車財物盜案激增約15%。2015和2016 年，加州平均每10萬居民報告的車輛盜竊案約為605起，分別比上年高出21%和27%。僅2016 年，全州範圍內的車輛財物盜竊案就增加了驚人的5萬1000 起。

2017年，舊金山 的車輛財物盜案件創下3萬1322起的紀錄，比2016年增加24%，意味著平均每20分鐘就有超過一輛汽車起在舊金山發生的闖入事件。2017 年，奧克蘭創下1萬7起汽車財物盜案歷史紀錄，比2016年增長32%。同樣在2017年，聖荷西創下6476起汽車財物盜案紀錄，比2016年增加17%。然而，這些數字可能低估了真實的盜竊率，因為人們普遍認為肇事者不會被抓獲，報案也沒用。

獨立研究機構的調查顯示，從2011年到17年，舊金山在線提交超過8萬1500份車輛盜案（2017年佔了其中近40%），但只有13案逮捕。

入店行竊率比前五年升11%

47號提案實施後商家行竊甚至公開搶劫激增，同樣成爲不爭事實。過去十年的入店行竊數據顯示，在47號提案通過前的2009年到2014年五年内，加州企業報告平均每10萬居民中約有248起入店行竊，近年這一數字上升到9萬8000起。

2015年是47號提案實施首年，全州入店行竊率比前五年的平均水平飆升了近11%。前一年，每10萬居民報告了大約279起入店行竊案，近年，加州每年每10萬人的入店盜竊案已劇升到1萬1000起。

加州刑事司法法律基金會主席Michael Rushford表示，越來越多此類犯罪正在發生，但人們並未舉報，因爲大家都不相信警察會管，加州的法律會對那些偷盜進行處罰。

民眾和商家似乎只能自求多福，社區組成了鄰里守望，商家安裝更更先進的監視器，商場自己增加了保安，民眾時時警惕不要將貴重物品放置車中，越來越多的民眾購買槍枝，到打靶場練習槍法。所有這些，都讓民眾再次質疑：到底是什麽造成了加州的公共治安如此這般。