處理精障、遊民事件 爾灣改以醫務人員取代警方

爾灣市議會計畫以心理健康工作者和醫務人員團隊,處理心理健康相關的報警求助事件,取代警方人員到現場,以降低暴力事件發生。(爾灣市警局網頁)

爾灣 市議會日前批准為期一年的實驗計畫,以心理健康 工作者和醫務人員組成的Be Well OC團隊,處理心理健康相關的報警求助事件,而非仰賴警方。這項計畫主要想減少執法人員與無家可歸者,或心理健康問題患者間的暴力對抗。

隨著加州司法廳審查橙縣 執法單位殺害Brandon Lopez和Luis Manuel Garcia事件,各城市開始積極研究類似計畫可行性。這兩人都罹患精神健康問題,不少人批評,警方處理心理健康案件的反應,會加劇緊張局面,引發更嚴重暴力事件。

爾灣市批准的計畫,將於每周七天,每天上午10時至晚間10時進行,由Be Well OC團隊執行。該市將花一年時間評估有效性。在與該機構簽訂協議前,爾灣市花了四個月研究該計畫。

該團隊以類似於警消人員模式運作,只回應處理與精神疾病、藥物濫用、無家可歸和家庭相關問題的非緊急報案電話。該團隊還在橙縣開辦第一所心理健康所。

爾灣市警局指揮官Dave Klug在市議會上表示,這種模式的好處,是可讓警員從處理與警察無關的報案電話中解放出來,可將精力集中在治安相關事件、預防犯罪、社區外展和緊急呼叫服務。最重要的好處是,這些專業人員有廣泛的經驗與專業知識,能更幫助罹患精神方面疾病者,也知道如何運用更好的資源提供幫助。

他舉例,在一次行動中,他看到一個團隊有效的緩和杭亭頓灘一名年輕人情況。這名年輕人最後同意送往心理健康單位。

Be Well OC首席執行長Marshall Moncrief也表示,Be Well OC團隊曾支援回應一次來自園林市的報案,因成員中有人會說越南語,用他們的語言與文化風格進行協助,成功解決該名女性問題。

該團隊以1989年在俄勒岡州創建全國公認CAHOOTS行動危機干預計畫為基礎,該模式現在被全國各地城市使用,包括橙縣、杭亭頓灘等。上個月,安那罕市也批准為期一年類似的試點計畫。

其他城市也正以其他方式,評估類似計畫。富樂頓和普安那公園正合作進行一項名為HOPE計畫,預計下個月開始。

上個月,聖塔安那批准與無家可歸者服務提供商CityNet簽約,替無家可歸者,特別是患有精神疾病者提供街頭外展和護理,該試點計畫,也希望讓警務人員,不再需回應類似的報案電話。