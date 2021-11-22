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處理精障、遊民事件 爾灣改以醫務人員取代警方

編譯組／綜合報導
爾灣市議會計畫以心理健康工作者和醫務人員團隊，處理心理健康相關的報警求助事件，取代警方人員到現場，以降低暴力事件發生。(爾灣市警局網頁)
爾灣市議會計畫以心理健康工作者和醫務人員團隊，處理心理健康相關的報警求助事件，取代警方人員到現場，以降低暴力事件發生。(爾灣市警局網頁)

爾灣市議會日前批准為期一年的實驗計畫，以心理健康工作者和醫務人員組成的Be Well OC團隊，處理心理健康相關的報警求助事件，而非仰賴警方。這項計畫主要想減少執法人員與無家可歸者，或心理健康問題患者間的暴力對抗。

隨著加州司法廳審查橙縣執法單位殺害Brandon Lopez和Luis Manuel Garcia事件，各城市開始積極研究類似計畫可行性。這兩人都罹患精神健康問題，不少人批評，警方處理心理健康案件的反應，會加劇緊張局面，引發更嚴重暴力事件。

爾灣市批准的計畫，將於每周七天，每天上午10時至晚間10時進行，由Be Well OC團隊執行。該市將花一年時間評估有效性。在與該機構簽訂協議前，爾灣市花了四個月研究該計畫。

該團隊以類似於警消人員模式運作，只回應處理與精神疾病、藥物濫用、無家可歸和家庭相關問題的非緊急報案電話。該團隊還在橙縣開辦第一所心理健康所。

爾灣市警局指揮官Dave Klug在市議會上表示，這種模式的好處，是可讓警員從處理與警察無關的報案電話中解放出來，可將精力集中在治安相關事件、預防犯罪、社區外展和緊急呼叫服務。最重要的好處是，這些專業人員有廣泛的經驗與專業知識，能更幫助罹患精神方面疾病者，也知道如何運用更好的資源提供幫助。

他舉例，在一次行動中，他看到一個團隊有效的緩和杭亭頓灘一名年輕人情況。這名年輕人最後同意送往心理健康單位。

Be Well OC首席執行長Marshall Moncrief也表示，Be Well OC團隊曾支援回應一次來自園林市的報案，因成員中有人會說越南語，用他們的語言與文化風格進行協助，成功解決該名女性問題。

該團隊以1989年在俄勒岡州創建全國公認CAHOOTS行動危機干預計畫為基礎，該模式現在被全國各地城市使用，包括橙縣、杭亭頓灘等。上個月，安那罕市也批准為期一年類似的試點計畫。

其他城市也正以其他方式，評估類似計畫。富樂頓和普安那公園正合作進行一項名為HOPE計畫，預計下個月開始。

上個月，聖塔安那批准與無家可歸者服務提供商CityNet簽約，替無家可歸者，特別是患有精神疾病者提供街頭外展和護理，該試點計畫，也希望讓警務人員，不再需回應類似的報案電話。

心理健康 爾灣 橙縣

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