護隱私、抗野火、堵病毒…周本立9法案簽署

周本立（中）在加州議會亞太裔黨團反仇恨犯罪新聞會上演講。（周議員官網）

代表聖蓋博谷選區的加州眾議員周本立 （Ed Chau），在2021年撰寫的九項法案上周優先被州長紐森（Gavin Newsom）簽署成為加州法律。這些新法律涉及保護消費者隱私、加強學區 網絡安全、防禦對抗野火、應對氣候變化，阻止新冠病毒流行等重要和緊迫的領域。

在網絡安全和消費者保護方面，周本立提出了「禁止銷售、購買和使用黑客數據」（AB1391）。他說，一些公司通過出售最初從黑客獲得的數據來獲利，這種做法目前在大多數情況下不受州法限制。但是，這項新法律通過制裁黑客數據的銷售，並禁止購買和用戶至少應該知道受到損害的被黑的數據，來解決黑客數據市場擴散的重要的第一步。

AB1352授權加州政府的軍事部門，並與加州網絡安全整合中心合作，對地方教育機構進行獨立的安全評估。周本立說，隨著地方學區越來越依賴電腦系統，這些系統也越來越多地受到攻擊。「這項新法律將允許當地教育機構利用軍事部門的專業知識來加強其網絡安全態勢，幫助保護加州學校免受惡意網絡犯罪分子的侵害」。

在氣候變化和野火方面，AB697為加州制定了一項計劃，通過加州睦鄰管理局 (Good Neighbor Authority)來規劃、管理和實施聯邦林務局土地上的森林恢復和社區防火項目。周本立說，許多重大野火災害起始於聯邦林地，然後蔓延到加州社區。因此，州和聯邦必須通過正式計劃，合作解決森林健康和野火風險。

在對抗氣候變遷方面，AB39將加州和中國氣候科研單位的合作關係立法，該夥伴關係是加州大學 、清華大學氣候變化與可持續發展研究所、中國和加州其他實體和機構之間的合作。周本立說，由於溫室氣體排放量增加，全球氣溫持續上升，大國必須在世界各地建立強有力的夥伴關係，以應對日益嚴重的氣候危機。

在抗擊新冠病毒病大流行方面，周本立提出了AB691法案，擴大了合格驗光師管理特定新冠疫苗和測試的權限。他說，人們目睹了新冠大流行對加州居民和經濟的影響，並且知道讓加州恢復正常的最快方法，是通過測試和接種疫苗。這項新法律將通過永久招聘醫療保健專業人員，例如，經過認證的驗光師來幫助識別和阻止新冠的傳播。

此外，周本立撰寫並簽署成為法律的其他立法，包括AB1247，要求對電腦黑客犯罪的重罪起訴的訴訟時效；AB1546，允許阿罕布拉市和阿罕布拉學區 (AUSD)進行特別選舉；AB473，重組《加州公共記錄法》更易於公眾使用和理解；AB474，調整加州公共記錄法的交叉引用。