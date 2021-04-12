華裔防身 可隨身帶噴霧辣椒、電擊槍或有證槍枝

洛縣警局員警為民眾講解自衛防身之道，左一為巡官Calvin Mah。（視頻截圖）

仇恨亞裔事件、犯罪頻頻發生，如何正當防衛，又不致於防衛過當或觸法，成為華裔 民眾議論的焦點。洛杉磯縣警局警官表示，噴霧辣椒、折疊刀和特定電力的電擊槍均屬合法的防身工具。

美國華人全國委員會、華東師範大學南加校友分會、內陸華美協會11日舉辦線上「如何應付仇恨犯罪 、防身秘訣」專題講座，邀請洛杉磯縣警局巡官Calvin Mah等人為華裔民眾介紹防身之道，以及如何處理仇恨犯罪等，由律師華強主持。

不少華人購買槍枝防身，隨身攜帶槍枝是否合法呢？巡官Calvin Mah說，在洛縣 ，攜帶隨身隱匿槍枝需要「隱藏持槍許可證」（Certificate for Concealed Weapon），並須經過特殊訓練和考試。

除了槍枝，民眾還可以攜帶辣椒噴霧和折疊刀，目前市面上可以買到的辣椒噴霧都屬合法。Calvin Mah說，在洛縣，隨身攜帶刀必須要露在外面，不得隱藏在衣服裡。需要注意的是，某些機構例如政府機關不允許配戴武器進入。另外電力在2萬5000瓦特以下的電擊槍也可以攜帶。

Calvin Mah特別提醒民眾，雖然可以帶武器防身，但民眾需要經過訓練，知道如何使用武器才行，否則隨身攜帶這些武器很可能傷害到自己，或在與歹徒搏鬥過程中被搶去。

如果民眾遇到仇恨事件或仇恨犯罪，警員鼓勵民眾報警。如果看到他人遭遇這類事件，民眾可以勸說當事人報警。在洛縣警局天普市分局擔任報警電話調度員的華裔沈警員表示，洛縣警局有中文翻譯人員，民眾即使不講英文也可以有說中文的警官接電話，因此民眾不必為語言不通擔憂。另外，在遭遇仇恨事件或犯罪報警時，盡量記住對方的相貌、衣著，記住對方說了什麼，盡可能詳細地描述對方，會更方便警方辦案。

關於正當防衛，華強律師表示，當受害人即刻將遇到危險，或合理認為危險存在，有「合理和必要的武力」，不是先侵犯他人時，可以算作正當防衛。另外，如果有盜賊進入自家，這時受害人沒有退卻義務，可以使用致命武器進行防衛，這就是法律上的「城堡原則」。

另外，如果看見他人遭受仇恨犯罪，例如被毆打，這時上前保護受害人，對加害者反擊，這也屬於正當防衛的範圍。但要注意，如果加害者已經離去，這時再攻擊他，就屬於防衛過當。