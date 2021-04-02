7年詐騙3.72億 57歲婦被重判15年

錢彼恩－肯恩3月31日出庭應訊。（美聯社）

57歲的聖地牙哥女子錢彼恩－肯恩（Gina Champion-Cain）因設下龐氏騙局（Ponzi scheme，又稱層銷詐騙 ），在7年間吸金3.72億元，導致投資 人1.8億元損失，3月31日遭聯邦地區法院重判15年徒刑。

492人受害 多年老友也被騙

法官伯恩斯（Larry Burns ）發現，492名受害者中，竟然還有女子認識多年的老友，因此判刑罕見地比檢方求處的刑期還重。雖然錢彼恩－肯恩已經認罪，但伯恩斯強調，她並非想一夕爆富的陌生人，「這種程度的欺騙與背叛是我難以想像」。

錢彼恩－肯恩認罪的罪名包括圖謀不軌、投資詐騙與妨害司法。她在呈堂證供中表示，她犯案的動機是想要償還欠債，但法官卻認定她將多數不法所得用於個人享樂，包括購入豪宅、名車、珠寶等奢侈品。

在去年的假釋審問中，錢彼恩－肯恩寫道，她原本想讓借貸行為合法化，但事情後來失控，她也開始捏造進帳。她供稱，她總覺得有那麼一天，她能夠把錢都還清，畢竟「我所創立的是成長那麼快速的事業體啊。」

錢彼恩－肯恩最知名的連鎖店之一是Patio餐廳（現已關閉）與度假出租事業。她另外靠著American National Investments吸引投資，該公司藉著放高利貸給想在加州賣酒的人而獲利。

買豪宅名車 擁有MLB及NFL 包廂

然而，與錢彼恩－肯恩所宣稱的不同，她吸金獲得的錢，雖然有些拿來償還先前投資人的款項，但是其他錢卻被她用來掩飾企業虧損。更誇張的是，她還花了千萬元在購買奢侈品上，更擁有MLB教士隊與NFL電光隊的包廂。

錢彼恩－肯恩用來保管不法所得的信託基金Chicago Title已經遭到投資人控告，該公司目前已與近200人和解、賠償超過6000萬元。American National Investments的前財務長Crispin Torres已經認罪，並被判處四年有期徒刑。