假搶劫惡作劇 橙縣雙胞胎網紅判社區服務

橙縣雙胞胎網紅兄弟惡作劇遭檢察官起訴。（Getty Images）

一對橙縣 網紅雙胞胎兄弟為拍攝YouTube影片，在爾灣（Irvine）製造兩起銀行搶劫案惡作劇，導致不知實情的Uber司機被警察 持槍攔截。23歲的Alan Stoke和Alex Stokes面臨暴力、威脅、欺詐造成的虛假監禁重罪，以及兩項虛假報告與2019年10月15日惡作劇有關的緊急情況的輕罪指控。若罪名成立，兩人將分別面臨最高五年監禁。

這對雙胞胎日前達成認罪協議，換取法官將重罪指控減為輕罪。Stokes兩兄弟各被判處160個小時的社區服務，一年緩刑，並被勒令支付賠償金。法官還命令兄弟倆遠離犯案地點之一的爾灣加大 （UCI），並停止製作模仿犯罪行為的視頻。

據法庭記錄，2019年10月15日下午2時30左右，Stokes兄弟被指控身穿黑色服裝，戴著滑雪面具並攜帶裝滿現金的行李袋，他們假裝自己剛剛搶劫一家銀行，而他們的攝影師則在拍攝這個場景。

隨後他們叫了Uber， 但對此惡作劇並不知情的Uber司機拒絕開車。一名旁觀者目睹這一切，認為這兩個人剛剛搶劫了一家銀行，又試圖劫持Uber司機。

爾灣警察抵達現場，持槍截停了Uber司機。在警方確定司機沒有參與後將他釋放。但警察向Stokes兄弟發出警告，指出他們行事的危險性並該他們離開。四小時後，Stokes兄弟又在爾灣加大校園裡又進行同樣的惡作劇，警方再次接到有關企圖搶劫銀行的報警。

橙縣檢察長Todd Spitzer表示，這些惡行很容易導致他人受到嚴重傷害或殺害。執法人員宣誓保護公眾安全，當他們接到搶劫銀行報警時，需冒著生命危險來幫助他們認為有危險的人。這兩個人比起那些警察的安全或在槍口下被勒令下車的無辜Uber司機的安全，更關心增加他們在互聯網上的追隨者的數量，這種行為是不負責任的。