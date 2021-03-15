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英雄工資發不發？阿罕布拉市議會僵持

記者邵敏╱阿罕布拉市報導
阿罕布拉市議會對「英雄工資」展開討論。（視頻截圖）
阿罕布拉市議會對「英雄工資」展開討論。（視頻截圖）

阿罕布拉市議會近日對「英雄工資」（Hero Pay）熱烈討論，三名市議員表示考慮投贊成票，華裔議員黃幼平（Katherine Lee）與另一名市議員則反對。

黃幼平認為，雇主提高員工工資的同時，會把成本轉移到顧客身上，商品價格會隨之提高。同時擔心商家因此關閉地方分店，影響居民生活，員工也可能失業。

新冠疫情大流行期間，一些城市通過要求雇主發放「英雄工資」，即在現有的時薪之上增加四至五元。但相關法令只針對300人或以上的全國連鎖商家，且每個分店擁有十名以上僱員者，預計受到影響的華資商家有限。

關於「英雄工資」議題，阿罕布拉市議員看法不一。市長Sasha Perez、市議員Adele Andrade-Stadler和Jeffrey Koji Maloney考慮贊成發放「英雄工資」，副市長黃幼平和市議員Ross Maza表示反對。

市長Perez認為，疫情以來，一些員工長時間暴露在感染風險大的場所，理應得到補償。市議員Stadler指出，希望調薪幅度參考長堤市做法，每小時時薪增加四元。

黃幼平反對「英雄工資」，但指出她希望和商家談判，以自願方式進行。她認為，「英雄工資」方案通過會產生很大影響，因為生意就是以盈利為目的，雇主提高員工工資的同時，會把成本轉移到顧客身上，商品價格會隨之提高。

「阿罕布拉是個小城市，很多大型連鎖商家在這裡只有一家，如果因此關閉僅有的這一家，將對居民生活帶來很大影響，商家員工也會因此失業」，她對可能的發展表示擔憂。

阿市近期市議會中還會進一步討論，聽取更多意見。

阿罕布拉 疫情 長堤

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