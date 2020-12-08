民主黨超級多數 加州參眾兩會占三分之二席次

民主黨參議會席次將創新高。圖為加州議會共和黨領袖代表格羅芙（Shannon Grove）與參議員John Moorlach交談。(美聯社）

隨著共和黨 在11月大選中，在加州 參議會流失兩名現任者，民主黨 在40席的加州參議會創新高擁有31席，共和黨則從原來的11席降為九席。民主黨在參眾兩會共佔據75%席次，輕鬆贏得三分之二的超級多數，可以毫不受共和黨牽制，通過加稅和修改法律的議案。

自1970 年來，民主黨一直控制加州參議會，除1995年和1996年兩年外，民主黨一直是參議會多數黨。

加州州立圖書館立法歷史學家Alex Vassar說，民主黨人佔據加州參議會31個席次，是自1883年以後最多，該黨在1883年議會期間，曾擁有32個席次。

通常現任者輸掉選舉的機會並不大，然共和黨這次選舉中流失的兩名現任者，都是資深參議員，且代表區域是傳統上共和黨大本營橙縣，顯見民主黨近年來，在該地區耕耘的成果。

其中，擔任五年參議員、第37選區的穆拉克（John Moorlach），被民主黨挑戰者Dave Min取代。

2016年首次贏得第29選區參議員的華裔張玲齡（Ling Ling Chang），輸給過去的在任者紐曼（Josh Newman），顯見這次選舉的不尋常。這一變化，使共和黨在加州參議會面臨更大挑戰。

參議會議長Toni Atkins表示，民主黨人的多數席位，成員具有各式各樣觀點，代表來自南、北、內陸、沿海、農村的選民。

加州議會共和黨領袖代表格羅芙（Shannon Grove）表示，即使上屆議會中，被稱為「超級少數派」，共和黨人還是贏得該州飽受困擾的失業機構審計，幫助工人脫離新的加州勞工法，抵制幾項研擬的加稅措施。

擁有80名成員的議會7日改在沙加緬度NBA場館上開會，以便在新冠肺炎疫情流行期間保持社交距離。而常規的委員會則將如常在會議廳開會。兩場會議都不允許嘉賓出席，包括議員家人等，因這是一場禮儀性聚會，新成員宣誓就職在1月。

新科議員中，女議員Susan Talamantes Eggman取代參議會第五選區的Cathleen Galgiani。Josh Becker取代第13選區參議員Jerry Hill。聖塔克拉拉縣政委員柯提斯（Dave Cortese）取代第15選區的Jim Beall 。曾任前州長布朗自然資源廳長、前國會議員John Laird，取代第17選區參議員William Monning。

眾議員Monique Limon取代第19選區參議員Hannah-Beth Jackson。共和黨Rosilicie Bogh在第23選區，取代共和黨參議員Mike Morrell的空缺。不僅如此，婦女席次保持38席紀錄，三名婦女繼續保持領導地位，Atkins、格羅芙和共和黨眾議會領袖Marie Waldron。