我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

民主黨超級多數 加州參眾兩會占三分之二席次

編譯組／綜合報導
民主黨參議會席次將創新高。圖為加州議會共和黨領袖代表格羅芙（Shannon Grove）與參議員John Moorlach交談。(美聯社）
民主黨參議會席次將創新高。圖為加州議會共和黨領袖代表格羅芙（Shannon Grove）與參議員John Moorlach交談。(美聯社）

隨著共和黨在11月大選中，在加州參議會流失兩名現任者，民主黨在40席的加州參議會創新高擁有31席，共和黨則從原來的11席降為九席。民主黨在參眾兩會共佔據75%席次，輕鬆贏得三分之二的超級多數，可以毫不受共和黨牽制，通過加稅和修改法律的議案。

自1970 年來，民主黨一直控制加州參議會，除1995年和1996年兩年外，民主黨一直是參議會多數黨。

加州州立圖書館立法歷史學家Alex Vassar說，民主黨人佔據加州參議會31個席次，是自1883年以後最多，該黨在1883年議會期間，曾擁有32個席次。

通常現任者輸掉選舉的機會並不大，然共和黨這次選舉中流失的兩名現任者，都是資深參議員，且代表區域是傳統上共和黨大本營橙縣，顯見民主黨近年來，在該地區耕耘的成果。

其中，擔任五年參議員、第37選區的穆拉克（John Moorlach），被民主黨挑戰者Dave Min取代。

2016年首次贏得第29選區參議員的華裔張玲齡（Ling Ling Chang），輸給過去的在任者紐曼（Josh Newman），顯見這次選舉的不尋常。這一變化，使共和黨在加州參議會面臨更大挑戰。

參議會議長Toni Atkins表示，民主黨人的多數席位，成員具有各式各樣觀點，代表來自南、北、內陸、沿海、農村的選民。

加州議會共和黨領袖代表格羅芙（Shannon Grove）表示，即使上屆議會中，被稱為「超級少數派」，共和黨人還是贏得該州飽受困擾的失業機構審計，幫助工人脫離新的加州勞工法，抵制幾項研擬的加稅措施。

擁有80名成員的議會7日改在沙加緬度NBA場館上開會，以便在新冠肺炎疫情流行期間保持社交距離。而常規的委員會則將如常在會議廳開會。兩場會議都不允許嘉賓出席，包括議員家人等，因這是一場禮儀性聚會，新成員宣誓就職在1月。

新科議員中，女議員Susan Talamantes Eggman取代參議會第五選區的Cathleen Galgiani。Josh Becker取代第13選區參議員Jerry Hill。聖塔克拉拉縣政委員柯提斯（Dave Cortese）取代第15選區的Jim Beall 。曾任前州長布朗自然資源廳長、前國會議員John Laird，取代第17選區參議員William Monning。

眾議員Monique Limon取代第19選區參議員Hannah-Beth Jackson。共和黨Rosilicie Bogh在第23選區，取代共和黨參議員Mike Morrell的空缺。不僅如此，婦女席次保持38席紀錄，三名婦女繼續保持領導地位，Atkins、格羅芙和共和黨眾議會領袖Marie Waldron。

共和黨 加州 民主黨

上一則

洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突

下一則

加州內陸居民無感 避疫令執行不嚴

延伸閱讀

世界晚報／共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

世界晚報／共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
克魯茲有意總統大位 艾伯特也不多讓

克魯茲有意總統大位 艾伯特也不多讓
加州疫情飆 即起3300萬人居家避疫 不准戶外用餐

加州疫情飆 即起3300萬人居家避疫 不准戶外用餐
紐時：拉美裔現任加州檢察長貝西拉 獲提名衛生部長

紐時：拉美裔現任加州檢察長貝西拉 獲提名衛生部長

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博谷華資商號林立，但生意受疫情打擊，如今顯得頗為冷清。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？

2020-12-07 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同