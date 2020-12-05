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S386法案取消綠卡國別配額 長期恐不利華人

記者謝雨珊／洛杉磯報導
受到華人關注的S386「高技術移民公平法案」主張取消職業移民綠卡國別上限，日前已在參院通過。（取自移民局網站）
受到華人關注的S386「高技術移民公平法案」主張取消職業移民綠卡國別上限，日前已在參院通過。（取自移民局網站）

S386「高技術移民公平法案」主張取消職業移民綠卡國別上限，日前在參院一致通過，未來參眾兩院協商通過最終版本，即可呈送總統簽署。部分華人反彈大，認為該法案對華人沒好處。有律師指出，在短期內有利於中國移民排期推進，但就長期而言確實不利華人移民。S386法案若通過，越晚遞件越不利。

來自中國大陸的朱先生遞交職業移民案件已有一年多，目前正在等待移民排期。按照目前進度，估計還得等個四年多。聞訊S386法案在參院通過後非常擔憂，朱先生表示，該法案的參院及眾院的版本差別很大，並也擔心印度人申請案件過多。該法案若通過有可能導致他的排期時間更長。此外，朱先生也不願看見同胞在未來要等上好幾年排期才拿到綠卡，反被其他人「插隊」，「該法案對華人沒啥好處」。

數據顯示，印度現階段靠職業移民的申請配額僅佔10%，但等待排期的人數超越中國。靠親屬移民美國則以墨西哥人比率最多。但中國在職業移民或親屬移民的人數上，目前仍無法與印度及墨西哥相比。

移民律師蔡玟慧表示，有「排期」的國家通常是因該國申請人數超過國別配額限制，S386法案要將國別配額逐年取消。短期來說，已經在等待排期的中國移民將可縮短時間。光以職業移民來看，印度申請人數遠超過中國人，該法最終受益者多數將是印度人。長期來看，該法可能導致中國移民排期時間增加。更不用說來自台灣、日本、歐洲等其他原本沒有排期的國家，S386法案將延長等待綠卡的過程。整體而言，該法案對於華人移民不太有利。

據了解，最終版本的S386法案將於2022年生效，同時將制定過渡的寬限期，逐年限量解除國別配額。寬限期結束後，才會全面取消國別配額限制。不過這個寬限期的時長還待參眾兩院協商。蔡玟慧建議有意申請綠卡的華人，最好盡快辦理申請；一旦該法通過，越晚遞件越不利。

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