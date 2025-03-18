金馬飛去洛杉磯「沙丘」大師授課 招募26人條件曝光

2025金馬X洛杉磯電影美術海外工作坊即起開放報名。圖／摘自官網

金馬電影大師課去年首度嘗試把國內影視專業人才帶到國外交流，舉辦攝影及視覺特效海外工作坊備受肯定。今年把課程目標鎖定電影美術，推出「金馬X洛杉磯 電影美術 海外工作坊」，即起於金馬官網頁面開放報名。

獲選學員將於6月前往好萊塢 取經，與參與過「雲端情人」、「沙丘」、「全面啟動」、「奧本海默」和「捍衛戰士：獨行俠」等片，獲奧斯卡 金像獎與美國藝術指導工會獎肯定的藝術指導及美術團隊切磋學習，涵蓋陳設、道具與生物特效等分工領域，實地造訪全球最大的影視道具庫和華納兄弟片廠攝影棚。一系列扎實課程與頂尖師資，堪稱是台灣電影美術界有史以來最夢幻的課程。

此次電影美術海外工作坊的師資與內容包括：奧斯卡金像獎提名藝術指導 K.K.巴瑞特，他將精選「凡爾賽拜金女」、「雲端情人」和「猛禽小隊：小丑女大解放」三部風格迥異的代表作，分享如何打造電影美學設計概念，幫助推進劇情發展。

憑「全面啟動」、「沙丘」等片獲獎無數、好萊塢當今炙手可熱的美術指導布萊德瑞克也將以這兩部片為例，深度分享如何打造類型鉅作。擁有製作「驚奇隊長」、「捍衛戰士：獨行俠」等高難度電影經驗的蘿倫波利齊，則將傳授如何領導美術團隊執行場景建造的任務。

電影美術隨著各種類型片的蓬勃發展，分工也愈趨專業精細。與名導大衛芬奇合作「曼克」並橫掃奧斯卡、英國金像獎等近十座藝術指導獎的陳設師珍帕斯卡爾，預計帶領學員造訪以庫藏仿古物件聞名的History For Hire，並以自身作品為例，透過嚴謹的田調為電影場景賦予生命。

在好萊塢擁有首席道具師、軍械師頭銜的吉翁德路許將分享如何為克里斯多福諾蘭的「奧本海默」打造渾然天成的歷史器具，成功賦予時代氛圍並協助演員創造角色。曾以「地獄怪客2：金甲軍團」問鼎奧斯卡最佳化妝，並為「Sweet Home」高度還原漫改怪物的生物特效指導麥克伊利薩迪，將傳授如何為科幻驚悚類型電影製作出擬真且具有視覺震撼力的銀幕生物。

此行程也將實地親訪全球指標性影視製作基地之一、孕育無數藝術與商業經典的華納兄弟片廠，觀覽「樂來越愛你」等片實際拍攝街景與世界級專業攝影棚。國際影視道具供應龍頭Independent Studio Services(ISS)，位於洛杉磯的主基地擁有破百萬件多元主題的庫存，亦是北美規模最大、種類最豐富的私人武器道具庫，學員除將實際參訪道具庫總部，還能深入設計與製作工作室，了解針對影視拍攝所研發的獨特材料與實際製作過程。